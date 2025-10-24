IND vs AUS 3rd ODI Match Preview: ऑस्ट्रेलिया करेगी क्लीन स्वीप या भारत बचा पाएगी अपनी प्रतिष्ठा? डरावने हैं सिडनी के ये आंकड़े

भारतीय टीम ने सिडनी में 21 वनडे खेले हैं। इसमें सिर्फ 5 मैचों में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। शेष 16 मैच भारतीय टीम हारी है। 5 जीते हुए मैचों में 3 मैच दूसरी टीमों के खिलाफ आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए 18 मैचों में सिर्फ 2 जीत ही भारत को मिली है, 16 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने सिडनी में अपना आखिरी वनडे 2016 में जीता था। ये आंकड़े शनिवार को होने वाले मैच से भारतीय टीम की चैन छीनने वाले हैं। सिडनी को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। 2016 के बाद से इस मैदान पर हुए 9 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विजेता रही है।