भारत के खिलाफ आखिरी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव, टी-20 में विस्फोटक बल्लेबाज की हुई एंट्री

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में कुछ फेरबदल किए हैं। घरेलू मैच खेलने के लिए जहां मार्नस लाबुसेन को रिलीज कर दिया गया है, वहीं न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन को स्क्वाड में जगह दी है। जैक एडवर्ड्स को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है, जबकि मैथ्यू कुह्नमैन ने पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत के खिलाफ खेला था।