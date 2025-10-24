Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ आखिरी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव, टी-20 में विस्फोटक बल्लेबाज की हुई एंट्री

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 24, 2025

Glenn Maxwell

ग्लेन मैक्सवेल, क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit- IANS)

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में कुछ फेरबदल किए हैं। घरेलू मैच खेलने के लिए जहां मार्नस लाबुसेन को रिलीज कर दिया गया है, वहीं न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन को स्क्वाड में जगह दी है। जैक एडवर्ड्स को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है, जबकि मैथ्यू कुह्नमैन ने पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत के खिलाफ खेला था।

टी-20 में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के आखिरी तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन को स्क्वाड में जगह दी गई है। ग्लेन मैक्सवेल कलाई की चोट के चलते टीम से बाहर थे। महली बियर्डमैन ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। वह पिछले साल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रह चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और 5वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को टीम में जगह दी है। वहीं विकेट-कीपर बल्लेबाज जोश फिलिप भारत के खिलाफ सभी टी-20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा रहेंगे। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआत के दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। सीन एबॉट भारत के खिलाफ शुरुआत के तीन टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह बदलाव आगामी एशेज सीरीज के मद्देनजर किए हैं, जिससे उनके खिलाड़ियों को शेफील्ड शील्ड में खेलकर तैयारी का मौका मिले।

सिडनी वनडे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा।

भारत के खिलाफ टी-20I स्क्वाड

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (गेम 1-3), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (गेम 3-5), टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस (गेम 4-5), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (गेम 1-2), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल ( गेम 3-5) मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा।

ये भी पढ़ें

सिडनी में गरजता है रोहित शर्मा का बल्ला, आंकड़े देख ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ सकती है नींद
क्रिकेट
Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Updated on:

24 Oct 2025 06:49 pm

Published on:

24 Oct 2025 06:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ आखिरी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव, टी-20 में विस्फोटक बल्लेबाज की हुई एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘अब पूरा इंडिया एशिया कप ट्रॉफी के लिए भाग रहा’… ACC चीफ मोहसिन नकवी ने सारी हदें की पार

Asia Cup 2025
क्रिकेट

सिडनी में गरजता है रोहित शर्मा का बल्ला, आंकड़े देख ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ सकती है नींद

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

सेमीफाइनल में पहुंचते ही टीम इंडिया को मिला दिग्गजों का साथ, लेकिन अंजुम चोपड़ा ने जताई चिंता

Indian Women's Cricket Team
क्रिकेट

181 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की होगी सिडनी वनडे में एंट्री! पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने किया दावा

Kuldeep Yadav and Jasprit Bumrah
क्रिकेट

लगातार दो ‘0’ के बाद विराट कोहली ले लेंगे वनडे से संन्यास?, सुनील गावस्कर ने बताई असली बात

Virat Kohli ODI Retirement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.