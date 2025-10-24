भारत के खिलाफ आखिरी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव, टी-20 में विस्फोटक बल्लेबाज की हुई एंट्री

ग्लेन मैक्सवेल, क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit- IANS)
IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में कुछ फेरबदल किए हैं। घरेलू मैच खेलने के लिए जहां मार्नस लाबुसेन को रिलीज कर दिया गया है, वहीं न्यू साउथ वेल्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन को स्क्वाड में जगह दी है। जैक एडवर्ड्स को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है, जबकि मैथ्यू कुह्नमैन ने पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत के खिलाफ खेला था।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के आखिरी तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन को स्क्वाड में जगह दी गई है। ग्लेन मैक्सवेल कलाई की चोट के चलते टीम से बाहर थे। महली बियर्डमैन ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। वह पिछले साल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रह चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और 5वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को टीम में जगह दी है। वहीं विकेट-कीपर बल्लेबाज जोश फिलिप भारत के खिलाफ सभी टी-20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा रहेंगे। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआत के दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। सीन एबॉट भारत के खिलाफ शुरुआत के तीन टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह बदलाव आगामी एशेज सीरीज के मद्देनजर किए हैं, जिससे उनके खिलाड़ियों को शेफील्ड शील्ड में खेलकर तैयारी का मौका मिले।
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा।
मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (गेम 1-3), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (गेम 3-5), टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस (गेम 4-5), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (गेम 1-2), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल ( गेम 3-5) मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा।
