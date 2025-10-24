सिडनी में गरजता है रोहित शर्मा का बल्ला, आंकड़े देख ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ सकती है नींद

रोहित शर्मा पर्थ में खेले गए पहले वनडे में सिर्फ 8 रन बना सके थे। लेकिन एडिलेड में रोहित ने मुश्किल परिस्थिति में 73 रन की शानदार पारी खेली। पूर्व भारतीय कप्तान से टीम इंडिया सिडनी में ऐसी ही एक और पारी की उम्मीद करेगी। रोहित शर्मा का सिडनी में वनडे में शानदार रिकॉर्ड रहा है। 2008 से 2019 के बीच 5 मैचों की 5 पारियों में 333 रन बनाए हैं। उनका औसत 66.60 का है। रोहित ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित का सर्वाधिक स्कोर 133 रहा है। रोहित सिडनी में खेले गए वनडे मैचों में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर 8 मैचों में 315 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं।