सिडनी में गरजता है रोहित शर्मा का बल्ला, आंकड़े देख ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ सकती है नींद

Rohit Sharma in IND vs AUS ODI Series: रोहित शर्मा ने पर्थ वनडे में 8 रन बनाए थे लेकिन एडिलेड में 73 रन की पारी खेली और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर एक शानदार साझेदारी की। अब सिडनी में उसी लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 24, 2025

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs AUS ODI Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाएगा। पर्थ और एडिलेड में खेले गए पहले दो मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम सिडनी वनडे जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेगी। सिडनी में भारतीय टीम अपने दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। आईए जानते हैं कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अब तक खेले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन कैसा रहा है।

कोहली का बल्ला यहां भी रहा है शांत

विराट कोहली इस सीरीज के पहले दो मैचों में पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। विराट दोनों ही वनडे मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं। 17 साल के वनडे करियर में विराट पहली बार लगातार 2 बार शून्य पर आउट हुए हैं। सिडनी वनडे में विराट अपने शून्य के क्रम को तोड़ना चाहेंगे। विराट ने सिडनी में अब तक 7 वनडे मैच खेले हैं। 24.3 की साधारण औसत और 83.0 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 146 रन बनाए हैं। विराट सिडनी में सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 89 है।

सिडनी में गरजता है रोहित का बल्ला

रोहित शर्मा पर्थ में खेले गए पहले वनडे में सिर्फ 8 रन बना सके थे। लेकिन एडिलेड में रोहित ने मुश्किल परिस्थिति में 73 रन की शानदार पारी खेली। पूर्व भारतीय कप्तान से टीम इंडिया सिडनी में ऐसी ही एक और पारी की उम्मीद करेगी। रोहित शर्मा का सिडनी में वनडे में शानदार रिकॉर्ड रहा है। 2008 से 2019 के बीच 5 मैचों की 5 पारियों में 333 रन बनाए हैं। उनका औसत 66.60 का है। रोहित ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित का सर्वाधिक स्कोर 133 रहा है। रोहित सिडनी में खेले गए वनडे मैचों में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर 8 मैचों में 315 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं।

सिडनी वनडे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बेहद भावनात्मक होगा। भारतीय क्रिकेट के इन दोनों पूर्व कप्तानों और दिग्गज बल्लेबाजों का संभवत: ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा है। सिडनी वनडे दौरे का आखिरी मुकाबला है। रोहित और विराट निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने आखिरी मैच को यादगार बनाना चाहेंगे।

Published on:

24 Oct 2025 03:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सिडनी में गरजता है रोहित शर्मा का बल्ला, आंकड़े देख ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ सकती है नींद

