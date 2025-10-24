181 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की होगी सिडनी वनडे में एंट्री! पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने किया दावा

उन्होंने कहा, "कुलदीप यादव बीच के ओवरों में वो जरूरी विकेट दिला सकते हैं जिनकी भारत को कमी खल रही है। अगर आपके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो यह खेल का हिस्सा है। आप इसकी भरपाई के लिए लगातार बल्लेबाजों को नहीं जोड़ सकते। ध्यान जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन पर होना चाहिए। सहयोगी स्टाफ को कप्तान शुभमन गिल को सिडनी जाते समय टॉस का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि टॉस ने अब तक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गेंद काफी स्विंग हुई, ठीक वैसे ही जैसे पर्थ में हुई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। मेरा मानना ​​है कि भारत ने यहां काबिले तारीफ क्रिकेट खेला है, खासकर उनके पास तैयारी का जो सीमित समय था, उसे देखते हुए।"