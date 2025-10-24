Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

181 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की होगी सिडनी वनडे में एंट्री! पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने किया दावा

IND vs AUS 3rd ODI Sydney: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा, जहां शुभमन गिल एंड कंपनी क्लीन स्वीप से बचने के इरादे से उतरेगी।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 24, 2025

Kuldeep Yadav and Jasprit Bumrah

कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)

India Tour of Australia 2025: शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का सफर शुभ नहीं रहा है। लगातार 2 वनडे मुकाबले हारने के बाद अब टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडराने लगा है। पर्थ में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता तो एडिलेड वनडे को 2 विकेट से अपने नाम किया। अब तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने दावा किया है कि तीसरे वनडे में कुलदीप यादव की प्लेइंग 11 में वापसी होगी।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। कुलदीप यादव को सीरीज के पहले 2 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला है। पार्थिव पटेल ने कहा, "हम निश्चित रूप से तीसरे वनडे में कुलदीप यादव को खेलते हुए देखेंगे। जहां तक कॉम्बिनेशन की बात है, भारत को अपने शीर्ष क्रम पर भरोसा करना होगा, चाहे वह प्रदर्शन करे या न करे। बल्लेबाजी में अतिरिक्त सहारे की कोई जरूरत नहीं है।"

उन्होंने कहा, "कुलदीप यादव बीच के ओवरों में वो जरूरी विकेट दिला सकते हैं जिनकी भारत को कमी खल रही है। अगर आपके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो यह खेल का हिस्सा है। आप इसकी भरपाई के लिए लगातार बल्लेबाजों को नहीं जोड़ सकते। ध्यान जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोजन पर होना चाहिए। सहयोगी स्टाफ को कप्तान शुभमन गिल को सिडनी जाते समय टॉस का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि टॉस ने अब तक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गेंद काफी स्विंग हुई, ठीक वैसे ही जैसे पर्थ में हुई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। मेरा मानना ​​है कि भारत ने यहां काबिले तारीफ क्रिकेट खेला है, खासकर उनके पास तैयारी का जो सीमित समय था, उसे देखते हुए।"

वनडे में कुलदीप के नाम 181 विकेट

पर्थ वनडे में कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने एडम जांपा को प्लेइंग इलेवन में रखा था। इसका फायदा उन्हें हुआ। जांपा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अगर भारत ने कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में रखा होता, तो मैच का परिणाम विपरीत हो सकता था। कुलदीप यादव ने 113 वनडे में 181 विकेट लिए हैं।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म, जानें अंतिम 4 में किससे होगा मुकाबला
क्रिकेट
Team India in World Cup 2025 Semifinal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

24 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 181 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की होगी सिडनी वनडे में एंट्री! पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने किया दावा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

लगातार दो ‘0’ के बाद विराट कोहली ले लेंगे वनडे से संन्यास?, सुनील गावस्कर ने बताई असली बात

Virat Kohli ODI Retirement
क्रिकेट

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: सेमीफाइनल की 4 टीमें कन्फर्म, जानें आखिरी 4 स्थानों पर कौन रहा

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update
क्रिकेट

‘नहीं हिल रही थीं अंगुलियां, काटने पड़े थे ग्लव्स’ चलते मैच से पहुंचे हॉस्पिटल, तिलक वर्मा ने अपनी खतरनाक बीमारी का किया खुलासा

Tilak Verma Rhabdomyolysis
क्रिकेट

एडिलेड में रोहित शर्मा की बैटिंग देख गदगद हुए अभिषेक नायर, कहा- कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो…

Rohit Sharma
क्रिकेट

टीम इंडिया का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म, जानें अंतिम 4 में किससे होगा मुकाबला

Team India in World Cup 2025 Semifinal
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.