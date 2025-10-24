Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म, जानें अंतिम 4 में किससे होगा मुकाबला

स्मृति मंधाना ने 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन की पारी खेली। मंधाना के वनडे करियर का यह 14वां और इस साल का 5वां शतक था। प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेली।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 24, 2025

Team India in World Cup 2025 Semifinal

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India W vs New Zealand W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में गुरुवार को खेले गए विश्व कप के बेहद अहम मैच में न्यूजीलैंड को डीएलएस नियम के तहत 53 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम बन गई है। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं।

44 ओवर में दिया गया 325 रन का लक्ष्य

बारिश से प्रभावित मैच में डीएलएस नियम के तहत न्यूजीलैंड को जीत के लिए 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य दिया गया था। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। इस वजह से रन गति प्रभावित हुई और टीम कभी भी जीत की तरफ जाती नहीं दिखी। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई ब्रूक हेलिडे की 84 गेंद पर खेली गई 81 रन की पारी और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं विकेटकीपर इजी गेज के 51 गेंद पर बनाए नाबाद 65 रन की बदौलत न्यूजीलैंड निर्धारित 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बना सकी और 53 रन से मैच हार गई। भारत के लिए रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ ने 2-2, स्नेह राणा, एन चरणी, दीप्ति शर्मा और पत्रिका रावल ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस गंवाकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए थे। बारिश की वजह से भारतीय पारी को 50 की जगह 49 ओवर तक सीमित किया गया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की।

मंधाना और प्रतिका रावल ने जड़ा शतक

स्मृति मंधाना ने 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन की पारी खेली। मंधाना के वनडे करियर का यह 14वां और इस साल का 5वां शतक था। प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 55 गेंद पर 11 चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए।

सेमीफाइनल में सामने होगी ऑस्ट्रेलिया!

अभी इस वर्ल्डकप के ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबले बचे हैं और चारों में 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। हालांकि संभावनाएं हैं कि भारतीय टीम का सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम से होगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो वह पहले स्थान पर रहेगी। इसके बाद इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जो वर्ल्डकप के अंतिम 4 की रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में इंग्लैंड और भारत अपने अपने आखिरी मुकाबले जीत लेंगी तो भी हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी चौथे स्थान पर ही रहेगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड दूसरे नंबर पर जाए या साउथ अफ्रीका अपनी जगह पर बने रहे। सामना एक दूसरे से ही होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

24 Oct 2025 07:22 am

Published on:

24 Oct 2025 07:05 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म, जानें अंतिम 4 में किससे होगा मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एडिलेड में रोहित शर्मा की बैटिंग देख गदगद हुए अभिषेक नायर, कहा- कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो…

Rohit Sharma
क्रिकेट

ICC Rankings: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज जीत लगाई छलांग, जानें हार के बाद भारत की स्थिति

Australia
क्रिकेट

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना, जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद दोहरा झटका

AFG vs ZIM
क्रिकेट

भारतीय ओपनर प्रतिका रावल ने शतक ठोक 37 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

Pratika Rawal
क्रिकेट

‘करो या मरो’ मुकाबले में गरजीं भारत की बेटियां, न्यूजीलैंड को दे दिया विशाल लक्ष्य

Pratika Rawal
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.