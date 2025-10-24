टीम इंडिया का सेमीफाइनल टिकट कंफर्म, जानें अंतिम 4 में किससे होगा मुकाबला

बारिश से प्रभावित मैच में डीएलएस नियम के तहत न्यूजीलैंड को जीत के लिए 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य दिया गया था। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। इस वजह से रन गति प्रभावित हुई और टीम कभी भी जीत की तरफ जाती नहीं दिखी। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई ब्रूक हेलिडे की 84 गेंद पर खेली गई 81 रन की पारी और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं विकेटकीपर इजी गेज के 51 गेंद पर बनाए नाबाद 65 रन की बदौलत न्यूजीलैंड निर्धारित 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बना सकी और 53 रन से मैच हार गई। भारत के लिए रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ ने 2-2, स्नेह राणा, एन चरणी, दीप्ति शर्मा और पत्रिका रावल ने 1-1 विकेट लिए।