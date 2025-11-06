टीम इंडिया में नहीं चल रहा सब ठीक? जिसकी सूर्या ने की तारीफ, उसपर अक्षर पटेल ने उठाए सवाल

India vs Australia 4th T20: गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चौथे टी20 में 48 रन से हरा दिया। इस जीत में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई और उन्हें गेंद और बल्ले से दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पुरस्कार लेते हुए अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर निराशा जताई। हालांकि उनके बाद उसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव आए और उन्होंने बल्लेबाजी क्रम की तारीफ की और जीत का श्रेय अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को दिया। दोनों के अलग अलग बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।