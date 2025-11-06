टीम इंडिया में नहीं चल रहा सब ठीक? जिसकी सूर्या ने की तारीफ, उसपर अक्षर पटेल ने उठाए सवाल

सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल (फोटो- IANS)
India vs Australia 4th T20: गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चौथे टी20 में 48 रन से हरा दिया। इस जीत में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई और उन्हें गेंद और बल्ले से दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पुरस्कार लेते हुए अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर निराशा जताई। हालांकि उनके बाद उसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव आए और उन्होंने बल्लेबाजी क्रम की तारीफ की और जीत का श्रेय अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को दिया। दोनों के अलग अलग बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।
11 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रन की पारी खेलने के बाद, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट हासिल करने वाले अक्षर पटेल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि छठा या सातवां नंबर मेरा पसंदीदा बल्लेबाजी क्रम है। मैं बस क्रीज पर जाता हूं और टीम की जरूरत के मुताबिक खेलता हूं। मेरे हिसाब से बल्लेबाजों की यही ताकत है। मैं बल्लेबाजी के लिए निचले क्रम में गया। इसलिए मुझे विकेट को समझने का मौका मिल गया था। मैंने अपने साथी खिलाड़ियों से बात भी की थी। पिच धीमी थी, लेकिन अप्रत्याशित उछाल था। इस वजह से बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल थी।"
इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए। उन्होंने कहा, सभी बल्लेबाजों को, खासकर अभिषेक और शुभमन को इस जीत का श्रेय जाता है। पावरप्ले में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, वह शानदार था। उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि यह 200+ के लिए एक सामान्य विकेट नहीं है। सभी ने योगदान दिया, और यह बल्ले से पूरी टीम का प्रयास था। मैं और गौती भाई एक ही राय रखते थे। गेंदबाज जल्दी से पिच को भांप गए, खासकर जब थोड़ी ओस पड़ने लगी।
उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की वह शानदार थी। ऐसे गेंदबाजों का होना बहुत अच्छा है जो आपको दो या तीन ओवर दे सकें, और कभी कभी तो पूरे 4 भी। यह स्थिति पर निर्भर करता है, कुछ दिन वाशिंगटन चार ओवर की गेंदबाजी करते हैं तो कुछ दिन शिवम या अर्शदीप कम गेंदबाजी कर सकते हैं। हर कोई आगे आकर टीम की जरूरत के अनुसार काम करने के लिए तैयार है।" भारतीय टीम अब इस सीरीज को हार नहीं सकती है। आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन में 8 नवंबर को खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया सीरीज बचाने उतरेगी, तो टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी।
