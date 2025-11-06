Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया में नहीं चल रहा सब ठीक? जिसकी सूर्या ने की तारीफ, उसपर अक्षर पटेल ने उठाए सवाल

IND vs AUS 4th T20 Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 119 रन पर ढेर कर दिया। सूर्या ने इस जीत का श्रेय बल्लेबाजों को दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 06, 2025

Axar Patel and Suryakumar yadav

सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल (फोटो- IANS)

India vs Australia 4th T20: गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चौथे टी20 में 48 रन से हरा दिया। इस जीत में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई और उन्हें गेंद और बल्ले से दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पुरस्कार लेते हुए अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर निराशा जताई। हालांकि उनके बाद उसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव आए और उन्होंने बल्लेबाजी क्रम की तारीफ की और जीत का श्रेय अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को दिया। दोनों के अलग अलग बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।

बल्लेबाजी क्रम पर उठाए सवाल

11 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रन की पारी खेलने के बाद, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट हासिल करने वाले अक्षर पटेल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि छठा या सातवां नंबर मेरा पसंदीदा बल्लेबाजी क्रम है। मैं बस क्रीज पर जाता हूं और टीम की जरूरत के मुताबिक खेलता हूं। मेरे हिसाब से बल्लेबाजों की यही ताकत है। मैं बल्लेबाजी के लिए निचले क्रम में गया। इसलिए मुझे विकेट को समझने का मौका मिल गया था। मैंने अपने साथी खिलाड़ियों से बात भी की थी। पिच धीमी थी, लेकिन अप्रत्याशित उछाल था। इस वजह से बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल थी।"

इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए। उन्होंने कहा, सभी बल्लेबाजों को, खासकर अभिषेक और शुभमन को इस जीत का श्रेय जाता है। पावरप्ले में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, वह शानदार था। उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि यह 200+ के लिए एक सामान्य विकेट नहीं है। सभी ने योगदान दिया, और यह बल्ले से पूरी टीम का प्रयास था। मैं और गौती भाई एक ही राय रखते थे। गेंदबाज जल्दी से पिच को भांप गए, खासकर जब थोड़ी ओस पड़ने लगी।

उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की वह शानदार थी। ऐसे गेंदबाजों का होना बहुत अच्छा है जो आपको दो या तीन ओवर दे सकें, और कभी कभी तो पूरे 4 भी। यह स्थिति पर निर्भर करता है, कुछ दिन वाशिंगटन चार ओवर की गेंदबाजी करते हैं तो कुछ दिन शिवम या अर्शदीप कम गेंदबाजी कर सकते हैं। हर कोई आगे आकर टीम की जरूरत के अनुसार काम करने के लिए तैयार है।" भारतीय टीम अब इस सीरीज को हार नहीं सकती है। आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन में 8 नवंबर को खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया सीरीज बचाने उतरेगी, तो टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

06 Nov 2025 09:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया में नहीं चल रहा सब ठीक? जिसकी सूर्या ने की तारीफ, उसपर अक्षर पटेल ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एक क्रिकेटर श्रीनिवासन से कैसे बना वाशिंगटन सुंदर? इसके पीछे की कहानी है बेहद दिलचस्प

Washington Sunder
क्रिकेट

सुंदर ने 3 रन देकर झटके 3 विकेट, लेकिन फिर भी नहीं मिला POTM, जानें इसके पीछे की कहानी

IND vs AUS 4th T20
क्रिकेट

WPL 2026 Retention: सिर्फ 17 खिलाड़ी हुईं रिटेन, जानें क्या है रिटेंशन का नियम? ऑक्शन में किसका होगा सबसे बड़ा पर्स

WPL
क्रिकेट

सुंदर ने 3 रन देकर चटकाए 3 विकेट और 119 पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट में भारत की धमाकेदार जीत

Indian Cricket Team
क्रिकेट

प्लेयर ऑफ द मंथ बनने की रेस में साउथ अफ्रीकी कप्तान से स्मृति मंधाना की टक्कर, जानें कौन कौन शामिल

Smriti Mandhana
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.