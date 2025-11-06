Patrika LogoSwitch to English

सुंदर ने 3 रन देकर झटके 3 विकेट, लेकिन फिर भी नहीं मिला POTM, जानें इसके पीछे की कहानी

IND vs AUS: गोल्ड कोस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार खेलने उतरी और जीत के साथ शुरुआत की। टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर ने 8 गेंद डाली और तीन रन देकर 3 विकेट चटका दिए।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 06, 2025

IND vs AUS 4th T20

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20 (फोटो- IANS)

India vs Australia: गुरुवार को खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अब टीम इंडिया इस सीरीज को हार नहीं सकती है। इस मुकाबले में वाशिंगटन ने दमदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर के भीतर 119 रन पर ढेर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 167 रन बनाए। 168 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.2 ओवर में ही 119 रन पर सिमट गई। अक्षर पटेल को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो सवालों के घेरे में रहा। कई फैंस का कहना था कि सुंदर को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था।

49 रन के भीतर गिरे 8 विकेट

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल (46), अभिषेक शर्मा (28), शिवम दुबे (22), कप्तान सूर्यकुमार यादव (20) और अक्षर पटेल (नाबाद 21) ने शानदार बल्लेबाजी की। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवरों में आठ विकेट पर 167 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.2 ओवर में मात्र 119 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 37 जोड़े। कप्तान मिचेल मार्श ने 30 और मैथ्यू शॉर्ट ने 25 रन बनाए। एक समय ऑस्ट्रेलिया दो विकेट पर 70 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के सामने उसने अपने अंतिम 8 विकेट 49 रन जोड़कर गंवा दिए।

इस वजह से अक्षर को मिला POTM

सुंदर ने तीन विकेट निकाले जबकि अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट लिए। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला। अक्षर पटेल को नाबाद 21 रन बनाने और दो विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। भारत की कोशिश अंतिम मैच जीतकर सीरीज कब्जाने की रहेगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच में सीरीज बराबर करने के लक्ष्य के साथ उतरेगा।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। सातवें ओवर में एडम जम्पा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। भारत का दूसरा विकेट 12वें ओवर में शिवम दुबे के रूप में गिरा। इसके बाद एलिस ने 15वें ओवर में शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल ने 39 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 46 रन बनाए।

अगले ही ओवर में जेवियर बार्टलेट ने सूर्यकुमार यादव को अपना शिकार बना लिया। सूर्यकुमार यादव ने 10 गेंदों में दो छक्के लगाते हुए 20 रन बनाए। इसके बाद तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह जल्दी जल्दी आउट हो गए।

