सुंदर ने 3 रन देकर झटके 3 विकेट, लेकिन फिर भी नहीं मिला POTM, जानें इसके पीछे की कहानी

India vs Australia: गुरुवार को खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अब टीम इंडिया इस सीरीज को हार नहीं सकती है। इस मुकाबले में वाशिंगटन ने दमदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर के भीतर 119 रन पर ढेर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 167 रन बनाए। 168 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.2 ओवर में ही 119 रन पर सिमट गई। अक्षर पटेल को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो सवालों के घेरे में रहा। कई फैंस का कहना था कि सुंदर को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था।