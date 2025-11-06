IND vs AUS 4th T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन की फिर नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Australia vs India, 4th T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुक़ाबला खेला जा रहा है। क्वीन्सलैंड के कैरारा ओवल में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से न ट्रैविस हेड, जोस हेजलवुड और सीन एबॉट नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में भारत के पास प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाने का बड़ा मौका है।
ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में चार बदलाव किए हैं। एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश फिलिप और बेन ड्वारशुइस की टीम में वापसी हुई है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही करते। ऐसे में टॉस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी है। इसका मतलब है कि विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को फिर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है।
सीरीज की शुरुआत पहले मैच में बारिश के कारण बेनतीजा रही। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बनाई। तीसरे मैच में भारत ने 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। जो भी टीम इस मुक़ाबले को जीतेगी वह यहां से सीरीज नहीं हारेगी। ऐसे में यह मुक़ाबला बेहद अहम है और दोनों टीम इस मैच को जीत सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 35 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा। टीम इंडिया ने 21 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 12 मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहे। शेष 2 मैच बेनतीजा रहे। बता दें कंगारू सरजमीं पर भारत ने कभी भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है।
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोयनिस, टिम डेविड, जोश फिलिप, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एडम जैम्पा, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, बेन ड्वारशुइस।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
