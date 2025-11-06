IND vs AUS 4th T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन की फिर नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

Australia vs India, 4th T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुक़ाबला खेला जा रहा है। क्वीन्सलैंड के कैरारा ओवल में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से न ट्रैविस हेड, जोस हेजलवुड और सीन एबॉट नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में भारत के पास प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाने का बड़ा मौका है।