IND vs AUS: टी20 टीम में वापसी करते ही मैक्सवेल रचेंगे इतिहास? स्टोइनिस के पास भी बड़ा मौका, पढ़ें क्या है मामला

Australia vs India, 4th T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुक़ाबला आज खेला जाएगा। क्वीन्सलैंड के कैरारा ओवल में खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका होगा। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 50 विकेट और 1,000 रन पूरे करने से कुछ कदम दूर हैं।