IND vs AUS: टी20 टीम में वापसी करते ही मैक्सवेल रचेंगे इतिहास? स्टोइनिस के पास भी बड़ा मौका, पढ़ें क्या है मामला

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका (Photo - IANS)
Australia vs India, 4th T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुक़ाबला आज खेला जाएगा। क्वीन्सलैंड के कैरारा ओवल में खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका होगा। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 50 विकेट और 1,000 रन पूरे करने से कुछ कदम दूर हैं।
ग्लेन मैक्सवेल अंतरराष्ट्रीय टी20 में 50 विकेट पूरे करने से मात्र एक विकेट दूर है। उन्होंने अबतक 124 मैचों की 83 पारियों में 30.04 की औसत से 49 विकेट हासिल किए हैं। वहीं बल्लेबाजी में वे 114 पारियों में 29.51 की औसत से 2833 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 156.01 का रहा है।
दूसरी ओर, मार्कस स्टोइनिस 50 विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 ही विकेट दूर हैं। उन्होंने 80 मैचों की 53 पारियों में 25.35 की बेहतरीन औसत से अबतक 48 विकेट झटके है। बल्लेबाजी में स्टोइनिस 65 पारियों में 32.22 की औसत से 1321 रन बना चुके हैं। उनका करियर स्ट्राइक रेट 148.77 का है।
दोनों खिलाड़ियों की यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि अब तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 50 विकेट और 1,000 रन का डबल नहीं हासिल किया है। इन दोनों खिलाड़ियों के पास इस मुकाम को हासिल करने का 'गोल्डन चांस' है। यह उपलब्धि न सिर्फ व्यक्तिगत माइलस्टोन है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक नया मानदंड स्थापित करेगी।
शाकिब अल हसन (बांग्लादेश): 129 मैच, 2551 रन, 149 विकेट
विरनदीप सिंह (मलेशिया): 102 मैच, 3013 रन, 97 विकेट
मोहम्मद हफीज (पाकिस्तान): 119 मैच, 2514 रन, 61 विकेट
इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी 50 विकेट के करीब हैं। वे महज तीन विकेट दूर हैं इस आंकड़े से। हालांकि, बल्लेबाजी में एलिस का योगदान सीमित रहा ह, उन्होंने अब तक सिर्फ 30 रन बनाए हहैं। इसलिए वे इस डबल में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर भी, उनकी गेंदबाजी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम साबित हो सकती है।
सीरीज की शुरुआत पहले मैच में बारिश के कारण बेनतीजा रही। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बनाई। तीसरे मैच में भारत ने 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। अब दोनों टीमें सीरीज का चौथा मैच जीतकर बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच अब तक कुल 35 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 21 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए, जबकि 12 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते। इनके अलावा, 2 मैच बेनतीजा रहे।
