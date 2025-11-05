अर्शदीप सिंह को क्यों बार-बार किया जाता है प्लेइंग 11 से बाहर, टीम इंडिया के कोच ने तोड़ी चुप्पी

Morne Morkel Pre Match Conference: भारत गुरुवार 6 नवंबर को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ क्‍वींसलैंड में चौथा टी20 मुकाबला खेलने उतरेगा। इससे पहले बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की। इस दौरान उन्‍होंने अर्शदीप सिंह को बार-बार प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने मौजूदा सीरीज में तीन में से सिर्फ एक मैच में हिस्सा लिया है। इससे पहले भी कई बार उन्‍हें नजरअंदाज किया जा चुका है। मोर्कल से जब इस सवाल का जवाब पूछा गया तो उन्‍होंने इसके पीछे की वजह का खुलासा किया।