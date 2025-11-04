Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 4th T20: क्या गौतम गंभीर चौथे टी20 में भी काटेंगे संजू सैमसन का पत्ता? प्लेइंग 11 में हो सकते हैं ये बदलाव

IND vs AUS 4th t20 Playing 11 Prediction: गौतम गंभीर ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में बेंच स्‍ट्रेंथ को आजमाने के लिए प्‍लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए थे। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को मौका दिया गया था। अब सवाल ये है कि क्या चौथे मैच में भी संजू सैमसन बेंच पर रहेंगे? आइये भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 04, 2025

IND vs AUS 4th t20 Playing 11 Prediction

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)

IND vs AUS 4th t20 Playing 11 Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार 6 अक्‍टूबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाना है। कैनबरा में पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दूसरा मैच मेलबर्न में ऑस्‍ट्रेलिया ने जीता था। जबकि भारत ने होबार्ट में तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी की। इस तरह सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव और मिचेल स्‍टार्क दोनों की ही नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। पिछले मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव कर बेंच स्‍ट्रेंथ को आजमाया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोल्ड कोस्ट में भी भारत कुछ बदलाव के साथ उतर सकता है।

हर्षित की होगी एंट्री!

पिछले मैच में बेंच पर बैठने वाले हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन में वापसी कर सकते हैं। राणा मेलबर्न में मध्यक्रम में अपनी बल्लेबाजी क्षमता दिखा चुके हैं। वह शिवम दुबे की जगह ले सकते हैं, जो तीसरे टी20 मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 43 रन लुटाकर सिर्फ एक विकेट लिया था। बल्ले से भी उन्‍होंने निराश ही किया था। वहीं, ऑलराउंडरों के प्रति गंभीर के जुनून को देखते हुए रिंकू सिंह के खेलने की संभावना बहुत कम है।

संजू सैमसन का फिर कटेगा पत्‍ता

अब बात करते हैं संजू सैमसन की, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर भारत के लिए तीन शतक लगाने वाला ये विकेटकीपर बल्‍लेबाज हासिए पर है। गिल की टी20 में वापसी से उनका बल्‍लेबाजी क्रम भी ऊपर-नीचे हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चौथे टी20 में भी गौतम गंभीर संजू सैमसन को बेंच पर ही बिठाएंगे, क्योंकि वह जितेश को एक और मैच देना चाहेंगे। जनवरी 2024 के बाद होबार्ट में अपना पहला टी20 खेल रहे इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई थी। उन्होंने उस मैच में 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

अक्षर-वरुण-वाशिंगटन की स्पिन तिकड़ी

भारत चौथे टी20 में अक्षर-चक्रवर्ती-वाशिंगटन की स्पिन तिकड़ी के साथ ही उतरेगा। यह देखना बाकी है कि सूर्यकुमार यादव पिछले मैच में सुंदर को एक भी ओवर न देने के बाद उन्हें गेंदबाजी में इस्तेमाल करते हैं या नहीं। टी20 मैचों में भारत के सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप, बुमराह और राणा के साथ मिलकर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।

बेंच: संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे।

Published on:

04 Nov 2025 10:03 am

IND vs AUS 4th T20: क्या गौतम गंभीर चौथे टी20 में भी काटेंगे संजू सैमसन का पत्ता? प्लेइंग 11 में हो सकते हैं ये बदलाव

