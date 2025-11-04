IND vs AUS 4th T20: क्या गौतम गंभीर चौथे टी20 में भी काटेंगे संजू सैमसन का पत्ता? प्लेइंग 11 में हो सकते हैं ये बदलाव

IND vs AUS 4th t20 Playing 11 Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार 6 अक्‍टूबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाना है। कैनबरा में पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दूसरा मैच मेलबर्न में ऑस्‍ट्रेलिया ने जीता था। जबकि भारत ने होबार्ट में तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी की। इस तरह सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव और मिचेल स्‍टार्क दोनों की ही नजर इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। पिछले मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव कर बेंच स्‍ट्रेंथ को आजमाया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोल्ड कोस्ट में भी भारत कुछ बदलाव के साथ उतर सकता है।