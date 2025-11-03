Patrika LogoSwitch to English

शुभमन गिल ने महिला टीम की जीत पर किया पोस्ट, जमकर हुए ट्रोल, यूजर्स बोले – इन्हीं से सीख लो…

टी20 टीम में वापसी के बाद गिल लगागर संघर्ष कर रहे हैं और अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। 2025 में उन्होंने अबतक 10 मैच में 23 की मामूली औसत से कुल 184 रन बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 03, 2025

Team India preparation for Asia Cup 2025

शुभमन गिल एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shubman Gill, Women's World Cup 2025: भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराते हुए इतिहास रच दिया। यह पहली बार है जब भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। भारत के विश्व चैंपियन बनने पर कई क्रिकेटरों और पूर्व खिलाड़ियों ने बधाई दी है। इसी कड़ी में भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक पोस्ट शेयर करने हुए महिला टीम की तारीफ की है। लेकिन उन्हें इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का सामना करना पड़ा रहा है।

यूजर्स बोले संन्यास ले लो

गिल ने एक्स पर लिखा, "इस टीम का अदम्य साहस और विश्वास, आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।
ढेर सारी बधाई, चैंपियनों।" उनके इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, "महिला टीम से ही कुछ सीख लो।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह के साथ कुछ न्याय करो, खासकर तब जब तुम्हें सैमसन से आगे खिलाया जा रहा है, जिनके नाम तीन अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक हैं, जिनका औसत और स्ट्राइक रेट तुमसे दोनों बेहतर हैं। जायसवाल का भी औसत और स्ट्राइक रेट बेहतर हैं। उन दोनों को तुम्हारे जितने मौके नहीं मिले हैं। तुम्हें विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है, कम से कम अच्छा प्रदर्शन तो करो।"

एक यूजर ने लिखा, " अच्छा हुआ अपने महिला टीम को कोई सलाह नहीं दी, वरना ये भी चैम्पियन नहीं बन पाते।" एक यूजर ने लिखा, "कृप्य कर के रिटायर हो जाओ, क्यों जायसवाल और संजू का करियर खराब कर रहे हो।" बता दें गिल टी20 और वनडे में लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में भी गिल अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी फ्लॉप गिल

पहले टी20 में गिल ने नाबाद 37 रन बनाए थे। हालांकि बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया। दूसरे टी20 में वे मात्र 15 रन बनाकर पवेलाइन लौट गए। चयनकर्ताओं ने एशिया कप से ठीक पहले गिल को अचानक टी20 टीम में शामिल किया और उन्हें उपकप्तान भी बना दिया, जिसके कारण विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को अपनी ओपनिंग पोजीशन गंवानी पड़ी।

पिछले 10 मैचों में बनाए सिर्फ 184 रन

टी20 टीम में वापसी के बाद गिल लगागर संघर्ष कर रहे हैं और अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। 2025 में उन्होंने अबतक 10 मैच में 23 की मामूली औसत से कुल 184 रन बनाए हैं। वे इस साल अबतक एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।

गिल का अबतक का टी20 करियर

गिल ने अबतक 31 मैचों की 31 पारियों में 24.58 की औसत से 762 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं। गिल का करियर स्ट्राइक रेट भी बेहद कम है। सलामी बल्लेबाज होने के बावजूद वे सिर्फ 140.86 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं।

