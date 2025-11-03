शुभमन गिल ने महिला टीम की जीत पर किया पोस्ट, जमकर हुए ट्रोल, यूजर्स बोले – इन्हीं से सीख लो…

गिल ने एक्स पर लिखा, "इस टीम का अदम्य साहस और विश्वास, आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

ढेर सारी बधाई, चैंपियनों।" उनके इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, "महिला टीम से ही कुछ सीख लो।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह के साथ कुछ न्याय करो, खासकर तब जब तुम्हें सैमसन से आगे खिलाया जा रहा है, जिनके नाम तीन अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक हैं, जिनका औसत और स्ट्राइक रेट तुमसे दोनों बेहतर हैं। जायसवाल का भी औसत और स्ट्राइक रेट बेहतर हैं। उन दोनों को तुम्हारे जितने मौके नहीं मिले हैं। तुम्हें विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है, कम से कम अच्छा प्रदर्शन तो करो।"