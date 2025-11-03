हार के बाद रोतीं हुई मारिजैन कप्प को जेमिमा और राधा यादव ने कुछ इस तरह लगाया गले, भावुक कर देगा VIDEO

Jemimah Rodrigues Hugged South African players: एक तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2025 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर जश्न मना रही थी, वहीं दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हार के गम में डूबे रो रहे थे। यह खिताब दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि न भारत ने और न ही दक्षिण अफ्रीका ने कभी महिला वर्ल्ड कप जीता था। ऐसे में दाएं हाथ की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज और ऑलराउंडर राधा यादव ने अफ्रीकी स्टार मारिजैन कप्प को इतनी गर्मजोशी से गले लगाया कि देखने वाले भावुक हो उठे।