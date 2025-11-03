Patrika LogoSwitch to English

हार के बाद रोतीं हुई मारिजैन कप्प को जेमिमा और राधा यादव ने कुछ इस तरह लगाया गले, भावुक कर देगा VIDEO

मैच के बाद मारिजैन रो रहीं थी, यह देख जेमिमा और राधा दोनों ने उन्हें एक साथ गले लगा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तीनों खिलाड़ी वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलतीं हैं और अच्छी दोस्त भी हैं। जेमिमा ने दक्षिण अफ्रीका की स्पिनर सुने लूस को भी गले लगाया और उन्हें शांत कराया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 03, 2025

Women's World Cup 2025

जेमिमा रोड्रिगेज और राधा यादव ने मारिजैन कप्प को गले लगाया (photo - ICC video Screeshot)

Jemimah Rodrigues Hugged South African players: एक तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2025 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर जश्न मना रही थी, वहीं दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हार के गम में डूबे रो रहे थे। यह खिताब दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि न भारत ने और न ही दक्षिण अफ्रीका ने कभी महिला वर्ल्ड कप जीता था। ऐसे में दाएं हाथ की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज और ऑलराउंडर राधा यादव ने अफ्रीकी स्टार मारिजैन कप्प को इतनी गर्मजोशी से गले लगाया कि देखने वाले भावुक हो उठे।

मैच के बाद मारिजैन रो रहीं थी, यह देख जेमिमा और राधा दोनों ने उन्हें एक साथ गले लगा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तीनों खिलाड़ी वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलतीं हैं और अच्छी दोस्त भी हैं। जेमिमा ने दक्षिण अफ्रीका की स्पिनर सुने लूस को भी गले लगाया और उन्हें शांत कराया।

भारत को ऐसे मिली ख़िताबी जीत

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 87 रनों की धुआंधार पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा ने 58 रनों का योगदान दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 45.3 ओवर में सिर्फ 246 रन पर सिमट गई। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंदों पर 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी टीम को कोई साथ नहीं मिला।

भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके, शेफाली वर्मा ने तीन और श्री चरणी ने एक विकेट लिया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया। वहीं, पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला।

दो फ़ाइनल हार चुका है भारत

बता दें भारत इससे पहले 2005 और 2017 में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इस बार टीम ने न सिर्फ फाइनल जीता, बल्कि पहला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर इतिहास बना दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार फ़ाइनल खेल रहा था।

World cup 2025

Hindi News / Sports / Cricket News / हार के बाद रोतीं हुई मारिजैन कप्प को जेमिमा और राधा यादव ने कुछ इस तरह लगाया गले, भावुक कर देगा VIDEO

