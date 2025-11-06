IND vs AUS ट्रैविस हेड के बाहर, लेकिन भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें, इस खतरनाक बल्लेबाज की हुई ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री, आज चौथे टी20 में बिखेरेंगे जलवा

विकेट लेने के बाद जस्न मनाते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी (Photo - EspncricInfo)
India vs Australia 4th T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुक़ाबला आज खेला जाएगा। क्वीन्सलैंड के कैरारा ओवल में खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से न ट्रैविस हेड खेलेंगे और न ही जोस हेजलवुड। ऐसे में भारत के पास प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाने का बड़ा मौका है और इस मैच को जीत सीरीज में 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकता है।
ट्रैविस हेड के बाहर होने से विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की टीम में वापसी हुई है, जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। हेड की जगह मैथ्यू शॉर्ट पारी की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि मैक्सवेल मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे। टीम के सर्वाधिक विकेट लेने वाले नाथन एलिस इस मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।
सीरीज की शुरुआत पहले मैच में बारिश के कारण बेनतीजा रही। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बनाई। तीसरे मैच में भारत ने 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। हेड और हेजलवुड के अलावा सीन एबॉट भी अगले मैच से बाहर हैं। भारतीय खेमे से कुलदीप यादव को स्वदेश भेज दिया गया है। संभावना है कि वे दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की ओर से खेलकर टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे।
कैरारा ओवल में अब तक दो अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले गए हैं और यह पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत को इस मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव से बल्लेबाजी में बड़ी उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं।
दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया को मिचेल मार्श और टिम डेविड से बल्लेबाजी में योगदान की उम्मीद है। गेंदबाजी में नाथन एलिस और बेन ड्वारशुइस भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं। दोनों देशों के बीच टी20 इतिहास में अब तक 35 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 21, ऑस्ट्रेलिया ने 12 जीते हैं, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे।
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जैवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशस, नाथन एलिस और मैथ्यू कुह्नेमन।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग