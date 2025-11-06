IND vs AUS ट्रैविस हेड के बाहर, लेकिन भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें, इस खतरनाक बल्लेबाज की हुई ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री, आज चौथे टी20 में बिखेरेंगे जलवा

सीरीज की शुरुआत पहले मैच में बारिश के कारण बेनतीजा रही। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बनाई। तीसरे मैच में भारत ने 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। हेड और हेजलवुड के अलावा सीन एबॉट भी अगले मैच से बाहर हैं। भारतीय खेमे से कुलदीप यादव को स्वदेश भेज दिया गया है। संभावना है कि वे दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की ओर से खेलकर टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे।