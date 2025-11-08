ऑस्ट्रेलिया दौरे के खत्म होते ही सूर्या ने बताया बेस्ट कॉम्बिनेशन, अर्शदीप को लेकर कही ये बात

India vs Australia T20 Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन में खेला गया, जो बारिश की वजह से रद्द हो गया। टीम इंडिया ने 4.5 ओवर में 52 रन बनाए थे, जिसके बाद बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया। काफी देर इंतजार के बाद मैच शुरू नहीं हो सका और सीरीज में दूसरी बार मैच रद्द हो गया। इससे पहले सीरीज का पहला मैच भी रद्द हो गया था। फिलहाल टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज जीत ली और सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी में जीत का सिलसिला बरकरार रखा। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अर्शदीप सिंह और बुमराह की जोड़ी को लेकर ऐसा कुछ कहा, जिससे फैंस ने राहत की सांस ली होगी।