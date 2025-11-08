Patrika LogoSwitch to English

ऑस्ट्रेलिया दौरे के खत्म होते ही सूर्या ने बताया बेस्ट कॉम्बिनेशन, अर्शदीप को लेकर कही ये बात

IND vs AUS T20 Series 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती मुकाबलों में अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला था। लेकिन सीरीज के खत्म होते ही कप्तान सूर्या ने उनको लेकर बड़ी बात कही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 08, 2025

Suryakumar Yadav Press Conference

भारतीय टी20 कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Australia T20 Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन में खेला गया, जो बारिश की वजह से रद्द हो गया। टीम इंडिया ने 4.5 ओवर में 52 रन बनाए थे, जिसके बाद बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया। काफी देर इंतजार के बाद मैच शुरू नहीं हो सका और सीरीज में दूसरी बार मैच रद्द हो गया। इससे पहले सीरीज का पहला मैच भी रद्द हो गया था। फिलहाल टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज जीत ली और सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी में जीत का सिलसिला बरकरार रखा। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अर्शदीप सिंह और बुमराह की जोड़ी को लेकर ऐसा कुछ कहा, जिससे फैंस ने राहत की सांस ली होगी।

अर्शदीप-बुमराह की जोड़ी को बताया घातक

टीम इंडिया के कप्तान ने सीरीज के बाद बेस्ट गेंदबाजी कॉम्बिनेशन की बात की। उन्होंने कहा, "जिस तरह से सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया और जिस तरह से हमने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की, उसका श्रेय सभी खिलाड़ियों को जाता है। हर विभाग के प्रदर्शन को देखा जाए तो यह एक अच्छी सीरीज थी। तेज गेंदबाज और स्पिनर्स अपना काम बखूबी जानते हैं। बुमराह-अर्शदीप एक घातक जोड़ी है। इसके बाद अक्षर, वरुण वो कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं। कई खिलाड़ी वाकई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ खेलना विश्व कप के लिए एक बेहतरीन तैयारी होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने हाल ही में देखा कि महिला टीम ने भारत में विश्व कप जीता, जिसमें उन्हें अविश्वसनीय समर्थन मिला। जब आप घर पर खेलते हैं, तो जाहिर है काफी दबाव होता है। लेकिन साथ ही साथ काफी उत्साह और जिम्मेदारी भी होती है। जब आप अपने घर में खेल रहे होते हैं, तो भारत में जहाँ भी हम खेलेंगे, सभी का भरपूर समर्थन मिलेगा। यह एक अच्छी चुनौती होगी, रोमांचक टूर्नामेंट होगा, लेकिन अभी बहुत दूर है। दो महत्वपूर्ण सीरीज बाकी हैं। इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे यकीन है कि आगे आने वाला विश्व कप एक रोमांचक विश्व कप होगा।"

भारतीय टीम को अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है और टी20 वर्ल्डकप से पहले सूर्या ने साफ कर दिया है कि अब अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ही आने वाले बड़े मुकाबलों में टीम की गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेगी।

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

08 Nov 2025 08:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया दौरे के खत्म होते ही सूर्या ने बताया बेस्ट कॉम्बिनेशन, अर्शदीप को लेकर कही ये बात

