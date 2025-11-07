Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 5th T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विकेट लेते ही बुमराह ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय गेंदबाज

Ind vs Aus 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 07, 2025

Jasprit Bumrah

जसप्रीत बुमराह, भारतीय तेज गेंदबाज (Photo Credit - IANS)

Jasprit Bumrah: स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के चौथे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के चौथे टी20 मैच में उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया। इसी के साथ वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

पाकिस्तानी के सईद अजमल को पीछे छोड़ा

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के सईद अजमल को पीछे छोड़ दिया है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब जसप्रीत बुमराह के नाम 20 विकेट दर्ज हैं, वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तान के सईद अजमल 19 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20I में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह (भारत) - 20 विकेट (16 इनिंग)
सईद अजमल (पाकिस्तान) - 19 विकेट (11 इनिंग)
मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान) - 17 विकेट (10 इनिंग)
मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड) - 17 विकेट (12 इनिंग)

बुमराह के पास बड़ी उपलब्धि हांसिल करने का मौका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन स्थित ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले में वह 1 विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन जाएंगे।

आपको बता दें कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने चटकाए हैं। उनके नाम 67 टी-20I मैच की 64 इनिंग में कुल 105 विकेट हैं।

ये भी पढ़ें

IND vs AUS: टी20 टीम में वापसी करते ही मैक्सवेल रचेंगे इतिहास? स्टोइनिस के पास भी बड़ा मौका, पढ़ें क्या है मामला
क्रिकेट
Glenn Maxwell

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

07 Nov 2025 04:34 pm

Published on:

07 Nov 2025 03:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 5th T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विकेट लेते ही बुमराह ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय गेंदबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जय शाह ने नहीं की ICC के नियमों की परवाह! देश की बेटियों के लिए उठाया बड़ा कदम

Pratika Rawal
क्रिकेट

यशस्वी जायसवाल की बदल गई टीम, इस 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने ली उनकी जगह

Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट

बारिश का कहर! एक दिन में रद्द हो गए 3 क्रिकेट मैच, भारत-पाकिस्तान का मैच बीच में रुका

DY Patil Stadium
क्रिकेट

भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से हराया, कार्तिक और उथप्पा ने 250 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

Dinesh Karthik
क्रिकेट

IND vs AUS: ब्रिस्बेन में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मुक़ाबला, यहां सिर्फ इस टीम ने बनाए हैं 200 से ज्यादा रन

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.