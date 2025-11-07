IND vs AUS 5th T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विकेट लेते ही बुमराह ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय गेंदबाज

Jasprit Bumrah: स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के चौथे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के चौथे टी20 मैच में उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया। इसी के साथ वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।