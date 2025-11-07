IND vs AUS 5th T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विकेट लेते ही बुमराह ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह, भारतीय तेज गेंदबाज (Photo Credit - IANS)
Jasprit Bumrah: स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के चौथे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के चौथे टी20 मैच में उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया। इसी के साथ वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के सईद अजमल को पीछे छोड़ दिया है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब जसप्रीत बुमराह के नाम 20 विकेट दर्ज हैं, वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तान के सईद अजमल 19 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
जसप्रीत बुमराह (भारत) - 20 विकेट (16 इनिंग)
सईद अजमल (पाकिस्तान) - 19 विकेट (11 इनिंग)
मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान) - 17 विकेट (10 इनिंग)
मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड) - 17 विकेट (12 इनिंग)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन स्थित ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले में वह 1 विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन जाएंगे।
आपको बता दें कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने चटकाए हैं। उनके नाम 67 टी-20I मैच की 64 इनिंग में कुल 105 विकेट हैं।
