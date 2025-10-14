Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में होगी रोहित-विराट की शानदार विदाई! वनडे सीरीज से पहले प्लान तैयार

Rohit Sharma और Virat Kohli वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं, जो इन दोनों दिग्गजों का आखिरी दौरा हो सकता है। ऐसे में मेजबान टीम ने दोनों खिलाड़ियों को ग्रेंड फेयरवेल देने की पूरी तैयारी कर ली है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2025

Rohit sharma

रोहित शर्मा (IANS)

IND vs AUS ODI Series 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपने करियर के दौरान वर्ल्ड क्रिकेट को कई यादगार पल दिए हैं। रोहित शर्मा ने जहां वनडे (ODI Cricket) और टी20 में कई विस्फोटक पारियां खेली हैं तो कोहली ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में नए कीर्तिमान लिखे हैं। दोनों खिलाड़ी टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और वर्ल्डकप 2027 (ICC Cricket World Cup 2027) तक अपने वनडे करियर को जारी रखना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे (India Tour of Australia 2025) पर आखिरी बार जा रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने दोनों खिलाड़ियों को ग्रेंड फेयरवेल देने की तैयारी कर ली है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने 19 से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों को विशेष विदाई देने की योजना बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोहली और रोहित इस साल ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे मैचों की सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं और यह दौरा उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में आखिरी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन हो सकता है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने एक वर्चुअल मीडिया बातचीत में कहा, "यह आखिरी बार हो सकता है जब हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को हमारे देश में खेलते देखें। अगर ऐसा है, तो हम चाहते हैं कि उनकी विदाई शानदार हो और उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अतुलनीय योगदान को सम्मान मिले।" कोहली और रोहित अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में खेलने वाले थे लेकिन बांग्लादेश में खराब माहौल की वजह से सीरीज को स्थगित कर दिया गया। दोनों खिलाड़ी 2027 का वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं और उसके बाद अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं।

क्या है ऑस्ट्रेलिया का प्लान

दरअसल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य है कि उनके बिग बैश लीग में भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा लें। CA लंबे समय से भारतीय खिलाड़ियों की BBL में भागीदारी चाहता है, लेकिन बीसीसीआई के नियम इस राह में बाधा बन जाते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन नियमों को बदलने के लिए लगातार BCCI से संपर्क में है। ऐसे में रोहित और विराट कोहली को वनडे सीरीज के बाद शानदार फेयरवेल देकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनसे BBL में खेलने का भरोसा चाहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

14 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में होगी रोहित-विराट की शानदार विदाई! वनडे सीरीज से पहले प्लान तैयार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रवींद्र जडेजा की मानसिकता में कैसे आया बदलाव? वेस्टइंडीज सीरीज के बाद ऑलराउंडर ने खोला राज़

Ravindra Jadeja and Jasprit Bumrah
क्रिकेट

विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे विश्व कप 2027 में खेलेंगे या नहीं? भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया ये जवाब

Gautam Gambhir on Virat Kohli and Rohit Sharma future
क्रिकेट

वेस्टइंडीज को हराकर फूले नहीं समां रहे शुभमन गिल, नीतीश रेड्डी को खिलाने और गेंदबाजी नहीं कराने पर दिया अटपटा जवाब

Shubman Gill Statement
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में आया आंसुओं का सैलाब, आखिरी ओवर मैच गंवाने के बाद फूट-फूट कर रोई टीम

Nigar Sultana Emotional Statement
क्रिकेट

IND vs WI: भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्‍ट, वेस्‍टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर गौतम गंभीर को दिया खास तोहफा

IND vs WI 2nd Test Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.