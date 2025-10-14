IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में होगी रोहित-विराट की शानदार विदाई! वनडे सीरीज से पहले प्लान तैयार

IND vs AUS ODI Series 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपने करियर के दौरान वर्ल्ड क्रिकेट को कई यादगार पल दिए हैं। रोहित शर्मा ने जहां वनडे (ODI Cricket) और टी20 में कई विस्फोटक पारियां खेली हैं तो कोहली ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में नए कीर्तिमान लिखे हैं। दोनों खिलाड़ी टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और वर्ल्डकप 2027 (ICC Cricket World Cup 2027) तक अपने वनडे करियर को जारी रखना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे (India Tour of Australia 2025) पर आखिरी बार जा रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने दोनों खिलाड़ियों को ग्रेंड फेयरवेल देने की तैयारी कर ली है।