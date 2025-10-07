Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

वनडे में कप्तान के तौर पर कैसा रहेगा शुभमन गिल का प्रदर्शन? ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले हरभजन ने की भविष्यवाणी

IND vs AUS ODI 2025: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया नए कप्तान के साथ वनडे मैचों में उतरेगी। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल कप्तान बन गए हैं और उनकी कप्तानी को लेकर भविष्यवाणी होनी भी शुरू हो गई हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 07, 2025

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से चर्चा करते हुए (फोटो- IANS)

India vs Australia ODI Series 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे के दौरान बतौर कप्तान शानदार दिखे थे। उम्मीद है कि वनडे फॉर्मेट में भी वह उसी तरह की सफलता हासिल करेंगे। शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल सीरीज में बतौर कप्तान निखर कर सामने आए थे। मुश्किल समय में गिल ने अपनी क्षमता दिखाई। मैं उन्हें वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनने की शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि टेस्ट की सफलता वह वनडे में भी दोहराएंगे।

शुभमन को कप्तान देखकर खुश

गिल को कप्तान बनाए जाने के बाद हरभजन सिंह ने कहा था, शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने से खुश हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए गिल को वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल हैं। गिल को कप्तानी में रोहित शर्मा से काफी मदद मिलेगी।

हालांकि, हरभजन ने अपनी प्रतिक्रिया में ये भी कहा था कि रोहित को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ खिलाड़ी के रूप में देखना चौंकाने वाला है। उन्होंने कप्तान के रूप में आखिरी सीरीज में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद हो रहे मैच पर हरभजन सिंह ने कहा, "दोनों देशों की सरकारें चाहती हैं कि क्रिकेट हो, तो क्रिकेट हो रही है। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम जीत रही है। एशिया कप में भारत ने एक नहीं, तीन बार पाकिस्तान को हराया। हम जितनी बार जितेंगे, हमारे लिए अच्छा होगा।"

एशिया कप का खिताब भारतीय टीम को न मिलने पर हरभजन सिंह ने कहा, हम एशिया कप जीतने गए थे, जीत गए। जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है। खिताब तो मिल ही जाएगा। हरभजन सिंह ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि पंजाब के लड़कों को राष्ट्रीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए देख अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य उज्ज्वल रहे।

