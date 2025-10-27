Patrika LogoSwitch to English

18 साल में 12 मैच भी नहीं जीत पाई ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया के खिलाफ शर्मनाक हैं टी20 के रिकॉर्ड

IND vs AUS T20 Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। सीरीज की शुरुआत से पहले चलिए जानते हैं टी20 पिच पर किसका पलड़ा है भारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 27, 2025

IND vs AUS T20 Head to Head

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)

India Tour of Australia 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होगी। दोनों देशों के बीच साल 2007 से अब तक कुल 32 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 20 टी20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम सिर्फ 11 ही टी20 मैच जीत सकी। इसके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा।

पहली बार वर्ल्डकप में हुई थीं आमने सामने

दोनों देश 22 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 क्रिकेट में आमने-सामने आए थे। डरबन में खेले गए विश्व कप के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2007 को भारत ने एक बार फिर इस टीम के खिलाफ टी20 मुकाबला अपने नाम किया। इस बार जीत का अंतर 7 विकेट था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 फरवरी 2008 को टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार टी20 मैच अपने नाम किया। इस मुकाबले में भारत को 9 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यहां से ऑस्ट्रेलिया ने मई 2010 और फरवरी 2012 में टी20 मुकाबले अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई।

3 फरवरी 2012 को मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने उसी साल 28 सितंबर को इस हार का बदला 9 विकेट की जीत के साथ लिया। 10 अक्टूबर 2013 से 7 अक्टूबर 2017 तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सभी 7 टी20 मैच अपने नाम किए। आखिरकार, 10 अक्टूबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मैच जीतकर इस हार के क्रम को तोड़ा। नवंबर 2018 में इन देशों के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जो 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुई। एक मैच बेनतीजा रहा।

7 साल से हार रही ऑस्ट्रेलिया

साल 2019 से 2020 के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच अपने नाम किए, जबकि भारत ने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की। सितंबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की घरेलू टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। साल 2023 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 4 मैच जीते। 24 जून 2024 को विश्व कप मुकाबले में भारत ने इस देश के खिलाफ 24 रन से जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ 2018-19 के बाद कोई टी20 सीरीज नहीं जीत पाई है।

