18 साल में 12 मैच भी नहीं जीत पाई ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया के खिलाफ शर्मनाक हैं टी20 के रिकॉर्ड

दोनों देश 22 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 क्रिकेट में आमने-सामने आए थे। डरबन में खेले गए विश्व कप के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2007 को भारत ने एक बार फिर इस टीम के खिलाफ टी20 मुकाबला अपने नाम किया। इस बार जीत का अंतर 7 विकेट था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 फरवरी 2008 को टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार टी20 मैच अपने नाम किया। इस मुकाबले में भारत को 9 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यहां से ऑस्ट्रेलिया ने मई 2010 और फरवरी 2012 में टी20 मुकाबले अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई।