IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक चाल! इस दिग्गज ने रोहित शर्मा की उम्र को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात

मैथ्यू हेडन ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना एक दिलचस्प कदम था। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी शानदार जीत के बाद चयनकर्ता सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। 38 साल की उम्र में, और विश्व कप से पहले कुछ साल शेष हैं। रोहित अपनी उम्र की वजह से थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। प्रतिभा और उत्कृष्टता हमेशा देखने को मिलती है। न केवल निजी प्रदर्शन के मामले में, बल्कि एक टीम के रूप में भारत की सफलता के मामले में भी रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है। यह बिल्कुल विराट और धोनी के युग की तरह है, जब टीम ने काफी सफलताएं हासिल की थीं।"