मोहम्मद शमी के करियर के साथ खिलवाड़! चहेतों को खूब मिल रहे हैं मौके

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)
IND vs AUS ODI Series: भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए चयन हुआ और साथ ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कमान दे दी गई। इसके अलावा टीम में वापसी का इंतजार कर रहे मोहम्मद शमी की जगह औसत प्रदर्शन करने वाले हर्षित राणा टीम में बरकरार रखा गया। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होने वाली है, उससे पहले मोहम्मद शमी ने अपने बयान से क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है।
शमी ने अपने एक बयान में कहा, "भारतीय टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है। मेरा काम तैयारी करना और मैच खेलना है। मुझे तैयारी के लिए मैच मिलते हैं, या मुझे कहीं भी खेलने का मौका दिया जाता है, तो मैं तैयार रहूंगा। फिटनेस संबंधी कोई समस्या होती, तो मैं यहां नहीं होता। अगर मैं चार दिवसीय मैच खेल सकता हूं, तो मैं 50 ओवर का मैच भी खेल सकता हूं। चयनकर्ताओं या टीम प्रबंधन को अपनी फिटनेस के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम तैयारी करना, मैच खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना है।"
शमी ने ये भी कहा कि मैं किसी तरह का विवाद नहीं चाहता हूं। उन्होंने बताया कि वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और लय में हैं। उनका लक्ष्य हमेशा पूरी तरह से फिट होकर वापसी करने पर है, न कि जल्दबाजी में वापसी करके चोट को बढ़ाने पर। इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम अनाउंसमेंट के समय अजीत अगरकर की वो बात झूठ निकली, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें शमी की फिटनेस के बारे में कोई अपडेट नहीं है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक वर्ल्ड क्लास बॉलर फिट होकर वापसी के लिए बेकरार है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा है। शमी ने 2023 वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन कर टीम को खिताब दिलाया। लेकिन अपने साथ हो रहे इस तरह के बर्ताव से वह बेहद नाराज हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए शमी जैसे मैच विनर को जानबूझकर किनारे कर रहे हैं?
सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से क्यों बाहर रखा गया। उनकी जगह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के युवा गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया है, जिनका अनुभव और रिकॉर्ड शमी के सामने कहीं नहीं ठहरता। गंभीर पहले KKR के मेंटर रह चुके हैं, और उनपर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है, क्योंकि हर्षित KKR से ताल्लुक रखते हैं। यह मामला भारतीय क्रिकेट में पक्षपात और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहा है।
