मोहम्मद शमी के करियर के साथ खिलवाड़! चहेतों को खूब मिल रहे हैं मौके

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक वर्ल्ड क्लास बॉलर फिट होकर वापसी के लिए बेकरार है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा है। शमी ने 2023 वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन कर टीम को खिताब दिलाया। लेकिन अपने साथ हो रहे इस तरह के बर्ताव से वह बेहद नाराज हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए शमी जैसे मैच विनर को जानबूझकर किनारे कर रहे हैं?