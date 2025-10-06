शुभमन गिल की ऑस्ट्रेलिया में पहली परीक्षा, पूर्व क्रिकेटर ने भविष्यवाणी कर बताया हार जाएगी टीम इंडिया

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने कहा, 'शुभमन दिखा चुके हैं कि टी20 और टेस्‍ट क्रिकेट में वो कितने अच्‍छे कप्तान हैं। मुझे भरोसा है कि वो वनडे फॉर्मेट में भी सफलता हासिल करेंगे। वो शानदार खिलाड़ी हैं। इंग्‍लैंड में उन्‍होंने जिस तरह कप्‍तानी की, वो दिखाता है कि उनकी लीडरशिप में दम है। इंग्‍लैंड सीरीज को देखें तो पता चला कि गिल के पास सलाह लेने के लिए ज्‍यादा विकल्‍प मौजूद नहीं थे। मगर उन्‍होंने अपने आप से दमदार प्रदर्शन किया। रोहित और कोहली के रहने से गिल को मदद मिलेगी कि टीम आगे कैसे ले जाना है? दोनों ही दिग्‍गज लंबे समय से भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं।'