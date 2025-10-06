शुभमन गिल की ऑस्ट्रेलिया में पहली परीक्षा, पूर्व क्रिकेटर ने भविष्यवाणी कर बताया हार जाएगी टीम इंडिया

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (फोटो- IANS)
IND vs AUS ODI Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल संभालेंगे। गिल की यह पहली परीक्षा होगा। इससे पहले वह टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभाल चुके हैं और अब तक मिला जुला प्रदर्शन रहा है। हालांकि वनडे की चैंपियन टीम के खिलाफ उनके घर में खेलना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। ऐसे में गिल की पहली परीक्षा अग्निपरीक्षा की तरह होने वाली है। हालांकि उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से कप्तानी में मदद मिलेगी लेकिन टी20 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान का मानना है कि वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीतेगी।
ये तो तय है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे और टी20 सीरीज रोमांचक होने वाली है। वर्ल्ड क्रिकेट की नजर भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं के फैसले को जज करती नजर आएगी। सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन शुभमन गिल की कप्तानी पर भी असर डालेगा। दौरे से पहले 2021 में ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्डकप का खिताब जिताने वाले कप्तान आरोन फिंच ने वनडे सीरीज में टीम इंडिया की हार की भविष्यवाणी की है। हालांकि फिंच ने ये भी बताया कि इस दौरे पर गिल को विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मदद मिलेगी।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने कहा, 'शुभमन दिखा चुके हैं कि टी20 और टेस्ट क्रिकेट में वो कितने अच्छे कप्तान हैं। मुझे भरोसा है कि वो वनडे फॉर्मेट में भी सफलता हासिल करेंगे। वो शानदार खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड में उन्होंने जिस तरह कप्तानी की, वो दिखाता है कि उनकी लीडरशिप में दम है। इंग्लैंड सीरीज को देखें तो पता चला कि गिल के पास सलाह लेने के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे। मगर उन्होंने अपने आप से दमदार प्रदर्शन किया। रोहित और कोहली के रहने से गिल को मदद मिलेगी कि टीम आगे कैसे ले जाना है? दोनों ही दिग्गज लंबे समय से भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं।'
बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीजा का पहला मुकाबला पर्थ में 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद एडिलेड में 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे और 25 अक्टूबर को सिडनी में आखिरी वनडे खेला जाएगा। अजीत अगरकर की अगुवाई में टीम इंडिया की वनडे और टी20 टीम का ऐलान हो गया है। वनडे टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है तो सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कमान संभालेंगे।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल।
