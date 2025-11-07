Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: ब्रिस्बेन में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मुक़ाबला, यहां सिर्फ इस टीम ने बनाए हैं 200 से ज्यादा रन

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 07, 2025

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 मुक़ाबला ब्रिस्बेन में खेला जाएगा (photo - EspncricInfo)

India vs Australia 5th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों की सीरीज अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन के प्रसिद्ध गाबा मैदान पर खेला जाना है। इस मैदान पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार किसी टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया है।

अंतरराष्ट्रीय टी20 में केवल एक बार बना 200 का स्कोर

गाबा मैदान टेस्ट क्रिकेट के लिए मशहूर है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में यहां बल्लेबाजों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं। इस मैदान पर अब तक खेले गए अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में केवल एक बार किसी टीम ने 200 या उससे अधिक रन बनाए हैं। वह ऐतिहासिक मुकाबला 9 जनवरी 2006 को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था।

डेमियन मार्टिन शतक से चूक गए थे

उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन ठोके थे। यह स्कोर ब्रिस्बेन में अंतरराष्ट्रीय टी20 का अब तक का सर्वोच्च टीम स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेमियन मार्टिन ने 56 गेंदों पर 96 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं एंड्रयू साइमंड्स ने मात्र 26 गेंदों पर नाबाद 54 रन का योगदान दिया। इन दोनों की तूफानी पारियों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने यह अतिहासिक स्कोर खड़ा किया।

दक्षिण अफ्रीकी की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी

जवाब में दक्षिण अफ्रीकी की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मात्र 18.3 ओवरों में 114 रनों पर ऑलआउट हो गई। अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा मार्क बाउचर ने 29 रन बनाए, जबकि शॉन पोलक ने 24 रनों की पारी खेली। टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई और ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 95 रन से अपने नाम किया। ब्रिस्बेन का मैदान बहुत बड़ा है और यहां पिच की उछाल के चलते बाउंड्री लगाना इतना आसान नहीं होता। इस मैदान का औसत स्कोर 160-180 के आसपास है।

डकवर्थ-लुईस के चलते भारत को मिली थी हार

भारतीय टीम का ब्रिस्बेन में अंतरराष्ट्रीय टी20 में सर्वोच्च स्कोर सात विकेट खोकर 169 रन है, जो उन्होंने 21 नवंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाया था। यह मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा और डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बारिश के कारण कम हुए 17 ओवरों में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 17 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन ठोके। बल्लेबाजी में भारत ने आक्रामक अंदाज अपनाया, लेकिन DLS नियम के अनुसार लक्ष्य को समायोजित करने पर भारत 4 रनों से मैच हार गया।

बता दें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम करते हुए बढ़त हासिल कर ली। टीम इंडिया ने होबार्ट में खेला गया तीसरा मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। चौथा मुकाबला क्वींसलैंड में खेला गया, जिसमें 48 रन से जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। ऐसे में अब सीरीज का पांचवां मुकाबला निर्णायक बन गया है।

image

