IND vs AUS: ब्रिस्बेन में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मुक़ाबला, यहां सिर्फ इस टीम ने बनाए हैं 200 से ज्यादा रन

भारतीय टीम का ब्रिस्बेन में अंतरराष्ट्रीय टी20 में सर्वोच्च स्कोर सात विकेट खोकर 169 रन है, जो उन्होंने 21 नवंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाया था। यह मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा और डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बारिश के कारण कम हुए 17 ओवरों में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 17 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन ठोके। बल्लेबाजी में भारत ने आक्रामक अंदाज अपनाया, लेकिन DLS नियम के अनुसार लक्ष्य को समायोजित करने पर भारत 4 रनों से मैच हार गया।