मेलबर्न में खेले जाने वाले टी20 मैच देखने वालों की मची होड़, सेल शुरू होते ही बिक गए सभी टिकट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। वनडे टीम की कमान शुभमन गिल संभाल रहे हैं। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जबकि टी20 टीम का जिम्मा सूर्यकुमार यादव के कंधों पर है। पिछली बार जब भारत ने 2020/21 में द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो मेहमान टीम को 1-2 के अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसी दौरे पर भारतीय टीम ने टी20 सीरीज इतने ही अंतर से अपने नाम की थी।