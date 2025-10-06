Patrika LogoSwitch to English

मेलबर्न में खेले जाने वाले टी20 मैच देखने वालों की मची होड़, सेल शुरू होते ही बिक गए सभी टिकट

India Tour of Australia 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19-25 अक्टूबर के बीच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। इसके बाद कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में टी20 सीरीज के पांच मैच आयोजित होंगे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 06, 2025

Fastest Fifty against Pakistan

Fastest Fifty against Pakistan: पाकिस्‍तान के खिलाफ सबसे तेज टी20 शतक लगाकर हाथ उठाते अभिषेक शर्मा साथ में शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जाने वाले टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं। यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न में आयोजित होगा, जिससे पहले ही इस मैच की सभी पब्लिक टिकट बिक चुकी हैं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि 31 अक्टूबर को होने वाले मैच से करीब तीन हफ्ते पहले ही, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में दोनों देशों के बीच होने वाले टी20 मुकाबले के लिए पब्लिक टिकटों का आवंटन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, एमसीजी में खेले जाने वाले इस टी20 मैच के लिए एएफएल सदस्य टिकट (एक तरह का हॉस्पिटेलिटी टिकट) सोमवार से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि एमसीसी सदस्य टिकट मंगलवार से उपलब्ध होंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19-25 अक्टूबर के बीच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। इसके बाद कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में टी20 सीरीज के पांच मैच आयोजित होंगे। सीए के मुताबिक, मेलबर्न टी20 मैच के लिए टिकटों की जबरदस्त मांग भारत के सीमित ओवरों के दौरे को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है। दोनों देशों के बीच आठ मैचों के लिए अब तक 1,75,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। सिडनी और मनुका ओवल मैचों के लिए सार्वजनिक आवंटन पहले ही समाप्त हो चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। वनडे टीम की कमान शुभमन गिल संभाल रहे हैं। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, जबकि टी20 टीम का जिम्मा सूर्यकुमार यादव के कंधों पर है। पिछली बार जब भारत ने 2020/21 में द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो मेहमान टीम को 1-2 के अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसी दौरे पर भारतीय टीम ने टी20 सीरीज इतने ही अंतर से अपने नाम की थी।

भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर।

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल।

