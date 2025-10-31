Patrika LogoSwitch to English

महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार चेज हुआ 300 से ज्यादा स्कोर, देखें कब -कब हुआ ऐसा

महिला क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने 300 से ज्यादा के स्कोर को सफलतापूर्वक चेज़ किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में दो बार ऐसा हुआ है और दोनों ही बार यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 31, 2025

महिला क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार चेज़ हुआ है 300 से ज्यादा का लक्ष्य (Photo - EspnCricInfo)

India vs Australia, Women's World Cup 2025: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इस मुक़ाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 339 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48.3 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली। यह महिला वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी सफलतापूर्वक रन चेज है। अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा।

ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवरों में 338 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की शुरुआत शानदार रही, जहां ओपनर फोएबे लिचफील्ड ने 93 गेंदों में 119 रन ठोके। उनकी पारी में 3 छक्के और 17 चौके शामिल थे। मध्यक्रम में एशले गार्डनर ने 45 गेंदों पर 63 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों में श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने से रोका।

जेमिमा रोड्रिगेज ने दिलाई भारत को ऐतिहासिक जीत

जवाब में भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती रही, लेकिन तीसरे विकेट के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज की 167 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया। जेमिमा ने 134 गेंदों में 14 चौकों की मदद से नाबाद 127 रन बनाए, जबकि हरमनप्रीत ने 88 गेंदों पर 89 रन जोड़े। भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया, जो महिला वनडे में 300+ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ तीसरी सफलता है।

महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े रन चेज़

लक्ष्य (रन)टीमविपक्षी टीमस्थानवर्ष
339भारतऑस्ट्रेलियानवी मुंबई2025
331ऑस्ट्रेलियाभारतविशाखापट्टनम 2025
302श्रीलंकादक्षिण अफ्रीकापोटचेफस्ट्रूम2024
289ऑस्ट्रेलियान्यूज़ीलैंडनॉर्थ सिडनी2012
283ऑस्ट्रेलियाभारतवानखेड़े2023
282ऑस्ट्रेलियाभारतन्यू चंडीगढ़2025

महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार चेज़ हुए 300

महिला क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने 300 से ज्यादा के स्कोर को सफलतापूर्वक चेज़ किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में दो बार ऐसा हुआ है और दोनों ही बार यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ है। इसी विश्व कप 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 48.5 ओवरों में 330 रन पर समेट दिया था, जिसके बाद 49 ओवरों में 7 विकेट खोकर 331 रन बनाकर जीत दर्ज की।

श्रीलंका भी चेज़ कर चुकी है 300 से ज्यादा का लक्ष्य

वहीं 17 अप्रैल 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 301 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 147 गेंदों में नाबाद 184 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने 44.3 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच में श्रीलंकाई कप्तान चामरी अथापथु ने 195 रन की नाबाद पारी खेली थी।

