महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार चेज हुआ 300 से ज्यादा स्कोर, देखें कब -कब हुआ ऐसा

महिला क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार चेज़ हुआ है 300 से ज्यादा का लक्ष्य (Photo - EspnCricInfo)
India vs Australia, Women's World Cup 2025: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इस मुक़ाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 339 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48.3 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली। यह महिला वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी सफलतापूर्वक रन चेज है। अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा।
पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवरों में 338 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की शुरुआत शानदार रही, जहां ओपनर फोएबे लिचफील्ड ने 93 गेंदों में 119 रन ठोके। उनकी पारी में 3 छक्के और 17 चौके शामिल थे। मध्यक्रम में एशले गार्डनर ने 45 गेंदों पर 63 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों में श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर बनाने से रोका।
जवाब में भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती रही, लेकिन तीसरे विकेट के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज की 167 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया। जेमिमा ने 134 गेंदों में 14 चौकों की मदद से नाबाद 127 रन बनाए, जबकि हरमनप्रीत ने 88 गेंदों पर 89 रन जोड़े। भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया, जो महिला वनडे में 300+ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ तीसरी सफलता है।
|लक्ष्य (रन)
|टीम
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|339
|भारत
|ऑस्ट्रेलिया
|नवी मुंबई
|2025
|331
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|विशाखापट्टनम
|2025
|302
|श्रीलंका
|दक्षिण अफ्रीका
|पोटचेफस्ट्रूम
|2024
|289
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूज़ीलैंड
|नॉर्थ सिडनी
|2012
|283
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|वानखेड़े
|2023
|282
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|न्यू चंडीगढ़
|2025
महिला क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने 300 से ज्यादा के स्कोर को सफलतापूर्वक चेज़ किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में दो बार ऐसा हुआ है और दोनों ही बार यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ है। इसी विश्व कप 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 48.5 ओवरों में 330 रन पर समेट दिया था, जिसके बाद 49 ओवरों में 7 विकेट खोकर 331 रन बनाकर जीत दर्ज की।
वहीं 17 अप्रैल 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 301 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 147 गेंदों में नाबाद 184 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने 44.3 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच में श्रीलंकाई कप्तान चामरी अथापथु ने 195 रन की नाबाद पारी खेली थी।
