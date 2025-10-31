महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में मात्र तीन बार चेज हुआ 300 से ज्यादा स्कोर, देखें कब -कब हुआ ऐसा

India vs Australia, Women's World Cup 2025: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इस मुक़ाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 339 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48.3 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली। यह महिला वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी सफलतापूर्वक रन चेज है। अब 2 नवंबर को फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा।