खार जिमखाना के कुछ अधिकारियों और सदस्यों ने दावा किया था कि इवान रॉड्रिग्स ने क्लब के परिसर का उपयोग धार्मिक आयोजनों और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए किया। प्रबंध समिति के सदस्य शिव मल्होत्रा ने कहा था, "जेमिमा के पिता ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्रीज नामक संगठन से जुड़े थे। उन्होंने डेढ़ साल तक प्रेसिडेंशियल हॉल बुक किया और 35 धार्मिक आयोजन किए। हम सभी जानते हैं कि वहां क्या हो रहा था। हम पूरे देश में धर्मांतरण के बारे में सुनते हैं, लेकिन यह हमारी नाक के नीचे हो रहा है। यह क्लब के संविधान के नियम 4ए का उल्लंघन है, जो किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं देता।" इस विवाद ने जेमिमा और उनके परिवार पर गहरा प्रभाव डाला।