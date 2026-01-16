बांग्लादेशी गेंदबाजों की बखियां उधेड़ने के लिए वैभव सूर्यवंशी तैयार, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

IND U19 vs BAN U19 Live Streaming: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही है और उसने पहले ही मुकाबले में अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला, लेकिन अगले मुकाबले में वह गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले एक साल से क्रिकेट के अलग-अलग स्तर और अलग-अलग टूर्नामेंट में अपने बल्ले से कहर मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी 17 जनवरी यानी शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। इस मुकाबले को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।