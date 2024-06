T20 World Cup 2024 से पहले आज IND vs BAN, जानें भारत में कब-कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs BAN Warm up Match कब खेला जाएगा? भारत बनाम बांग्‍लादेश का अभ्‍यास मैच आज 1 जून को भारतीय समयानुसार, रात 8 बजे से खेला जाएगा। IND vs BAN Warm up Match कहां खेला जाएगा? भारत बनाम बांग्‍लादेश का अभ्‍यास मैच न्‍यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs BAN Match का लाइव प्रसारण भारत में कौन से चैनल पर देखें? भारत बनाम बांग्‍लादेश मैच का लाइव प्रसारण आप भारत में स्‍टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं।