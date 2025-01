IND vs ENG 1st T20 Pitch Report: कोलकाता में बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज करेंगे कमाल, जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

ईडन गार्डंस में भारत ने 2011 से 2022 तक कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत और एक मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है। T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इस मैदान पर भारत का जीत का रिकॉर्ड 85.71 प्रतिशत है। वहीं, इस फॉर्मेंट में इंग्लैंड ने ईडन गार्डंस में कुल 2 मैच खेले हैं, जिसमें उसे एक मैच में जीत और एक मुकाबले में हार मिली है। इस मैदान पर इंग्लैंड का जीत का प्रतिशत 50 प्रतिशत है।

ईडन गार्डंस की पिच रिपोर्ट- भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डंस में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाने वाली इस पिच पर रन बरसे तो हैरानी की बात नहीं होगी। यहां बल्लेबाजों को खूब चौके-छक्के लगाते हुए देखा जाता है। पिच पर अच्छा बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। हालाकि यह मुकाबला शाम को खेला जाएगा। ऐसे में ओस दोनों टीमों के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगी।

यह भी पढ़ें IND vs ENG 1st T20: भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्‍लैंड की प्‍लेइंग 11 का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह काली मिट्टी की पिच होने की वजह से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। इसके बाद स्पिनर्स का काम आसान हो जाता है। ईडन गार्डंस का आउटफील्ड काफी तेज है, जिसके चलते बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने के मौके मिलते हैं। इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबला खेला गया है। 2011 में दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी।