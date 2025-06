IND vs ENG 1st Test: शुभमन गिल का कमाल, बतौर कप्तान डेब्यू टेस्ट में ऐसा करने वाले बने चौथे भारतीय

यह भी पढ़ें IND vs ENG: यशस्वी जायसवाल ने ठोका शतक, 73 साल बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने किया ये कारनामा 25 वर्षीय शुभमन गिल का छठा टेस्ट शतक है और एशिया के बाहर उनका पहला शतक था। उन्होंने 7 टेस्ट अर्द्धशतक भी लगाए हैं। महाद्वीप के बाहर उनका पिछला सर्वोच्च स्कोर 2021 में ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 91 रन था। 25 वर्षीय शुभमन गिल का छठा टेस्ट शतक है और एशिया के बाहर उनका पहला शतक था। उन्होंने 7 टेस्ट अर्द्धशतक भी लगाए हैं। महाद्वीप के बाहर उनका पिछला सर्वोच्च स्कोर 2021 में ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 91 रन था।

विजय हजारे के नाम कप्तान के रूप में डेब्यू करते हुए किसी भारतीय की ओर से सर्वोच्च स्कोर का रिकार्ड है। विजय हजारे ने 1951 में दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 164 रन बनाए थे। वहीं विराट कोहली ने 2014 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के रूप में अपने पहले मैच की दोनों पारियों में शतक ठोके थे। इसके अलावा सुनील गावस्कर ने बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1976 में 116 रन की पारी खेली थी।