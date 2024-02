भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को जोर का झटका, जैक लीच पूरी सीरीज से बाहर, जानें वजह

नई दिल्ली
Published: Feb 11, 2024

Jack Leach Ruled Out of IND vs ENG Test Series: भारत के खिलाफ तीसरे टेस्‍ट से पहले इंग्लैंड की टीम को जोर का झटका लगा है। अनुभवी स्पिन गेंदबाज जैक लीच बाकी बचे तीनों मैचों से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि जैक लीच चोट के कारण बाकी मुकाबले नहीं खेल सकेंगे। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं। इंग्लैंड ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में जीत दर्ज की थी तो भारत विशाखापट्टनम में दूसरे टेस्‍ट में जीत हासिल की थी। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला राजकोट में 15 फरवरी को खेला जाएगा।