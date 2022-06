India vs England: जमकर पसीना बहा रहे हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, देखें वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस समय इंग्लैंड दौरे पर हैं। वह 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले नेट में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें वह दोनों प्रैक्टिस करते हुए देखे जा सकते हैं

नई दिल्ली Updated: June 21, 2022 01:05:31 pm

IND vs ENG: टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड दौरे (India Tour of England 2022) पर है। इस दौरे पर उसे एक टेस्ट तीन वनडे और तीन मैचों की T20 सीरीज खेलनी है इस दौरे के लिए भारतीय दल पिछले हफ्ते इंग्लैंड के लिए उड़ान भर चुका है जबकि श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और कोच राहुल द्रविड़ सोमवार को टीम से जुड़े। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल (Rohit Sharma and Shubman Gill) प्रैक्टिस करते हुए नेट में देखे जा सकते हैं

Rohit Shrma in Net Practice

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें