शुभमन गिल के साथ हैरी ब्रूक क्यों बने ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’, जानें क्या है टेस्ट सीरीज का नियम

IND vs ENG, Player of The Series Award: लंदन के द ओवल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। सांस रोक देने वाले मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद गस एटकिंसन को बोल्ड कर भारतीय टीम के नाम जीत लिख दी। इंग्लैंड को जीत के लिए इस पारी में 374 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे, उसके जवाब में इंग्लैंड ने 247 रन बनाए और 23 रन की बढ़त हासिल कर ली। इस बढ़त के बावजूद इंग्लैंड को मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।