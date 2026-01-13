Ind vs NZ 2nd ODI Playing XI: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव तय! गंभीर का ‘चहेता’ करेगा डेब्यू

भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Ind vs NZ 2nd ODI Playing XI Prediction: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत 1-0 से आगे है। अब दूसरा मैच बुधवार 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दूसरे वनडे के लिए मजबूरन बदलाव करना होगा। वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद मेन इन ब्लू को मिडिल ऑर्डर में एक बदलाव करना होगा। वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन होने के बाद किसी को उनकी जगह लेनी होगी। इसके अलावा रोटेशन के तहत तेज गेंदबाजी में भी एक बदलाव हो सकता है। आइये मैच से पहले भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।
वाशिंगटन सुंदर ने टीम को एक परफेक्ट बैलेंस दिया था, उनकी जगह दिल्ली के बैटिंग ऑलराउंडर आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि गौतम गंभीर से नजदीकी के चलते उन्हें टीम में जगह दी गई है और वह ही न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में सुंदर की जगह लेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बडोनी का भारत के लिए वनडे डेब्यू होगा। वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो उन्होंने 3 महीने पहले अपना वनडे डेब्यू किया था, लेकिन उनके लिस्ट ए के आंकड़े उतने प्रभावशाली नहीं हैं।
माना जा रहा है कि राजकोट में स्पिन अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऐसे में बडोनी को उनके खिलाफ मैचअप बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए 22 ओवर फेंके हैं और 3.59 की इकॉनमी से 4 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही बडोनी अच्छे फिनिशर भी हैं। बडोनी ने दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ऐसा किया है। नीतीश में बडोनी से ज्यादा पोटेंशियल है और उन्हें तैयार करने की जरूरत है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्शदीप सिंह को मौका नहीं देने पर सवाल उठे थे, जिसके जवाब में कप्तान शुभमन गिल तेज गेंदबाजों को रोट्रेट करने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरे वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर अर्शदीप को मौका दिया जा सकता है, ताकि सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की जा सके।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आयुष बडोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।
बेंच: नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।
