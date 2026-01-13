Ind vs NZ 2nd ODI Playing XI: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव तय! गंभीर का ‘चहेता’ करेगा डेब्यू

Ind vs NZ 2nd ODI Playing XI Prediction: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत 1-0 से आगे है। अब दूसरा मैच बुधवार 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्‍टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दूसरे वनडे के लिए मजबूरन बदलाव करना होगा। वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद मेन इन ब्लू को मिडिल ऑर्डर में एक बदलाव करना होगा। वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन होने के बाद किसी को उनकी जगह लेनी होगी। इसके अलावा रोटेशन के तहत तेज गेंदबाजी में भी एक बदलाव हो सकता है। आइये मैच से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।