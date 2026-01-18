लाइव मैच में डेरिल मिचेल को हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी सिराज से माफी, कीवी बल्लेबाज से हुई थी ये गलती

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी कर ली थी। अब तीसरा मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने 30 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए थे। डेरिल मिचेल 80 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि ग्लेन फिलिप्स 44 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच 90 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी है।