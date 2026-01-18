लाइव मैच में डेरिल मिचेल को हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी सिराज से माफी, कीवी बल्लेबाज से हुई थी ये गलती

मोहम्मद सिराज और डेरिल मिचेल (फोटो- IANS)
IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर पारी को संभाल लिया है। इस दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसके लिए डेरिल मिचेल को मोहम्मद सिराज से माफी मांगनी पड़ी।
इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ओवर में ही हेनरी निकोल्स आउट हो गए। अगले ओवर की पहली गेंद पर देवोन कॉनवे को हर्षित राणा ने पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 58 रन के स्कोर पर विल यंग भी पवेलियन लौट गए।
13 ओवर तक तीन विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने 25 ओवर तक पारी को संभाल लिया और टीम का स्कोर 120 के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान 27वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ, जिसके लिए डेरिल मिचेल को माफी मांगनी पड़ी।
दरअसल, जब मिचेल 69 रन बनाकर नाबाद थे और 27वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने जा रहे थे, तभी ग्राउंड स्टैंड से उनके खिलाफ हूटिंग शुरू हो गई। साइड स्क्रीन के पास भी कुछ गड़बड़ी नजर आई, जिसके बाद मिचेल स्ट्राइक से हट गए। इसके कारण मोहम्मद सिराज को दोबारा अपनी रन-अप शुरू करनी पड़ी। हालांकि, मिचेल ने अपनी गलती मानी और तुरंत हाथ जोड़कर सिराज से माफी मांगी।
आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी कर ली थी। अब तीसरा मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने 30 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए थे। डेरिल मिचेल 80 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि ग्लेन फिलिप्स 44 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच 90 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग