IND V NZ Final: न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में भारतीय गेंदबाजों को कूटा, बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर

न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर में 69 रन बनाए, जहां 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल दो फील्डरों को अनुमति दी गई थी। रचिन रविंद्र ने सिर्फ 29 गेंदों पर 37 रन बनाकर टीम मजबूती दी।

चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड का पावरप्ले में स्कोर

69/1 vs भारत (दुबई, 2025)68/1 vs ऑस्ट्रेलिया (बर्मिंघम, 2017)60/1 vs बांग्लादेश (कार्डिफ, 2017)56/1 vs दक्षिण अफ्रीका (लाहौर, 2025)54/2 vs बांग्लादेश (रावलपिंडी, 2025)