IND vs NZ: बदल गई तस्वीर, कोहली नहीं, अब उल्टा टीम इंडिया विराट से लगाएगी 2027 वर्ल्ड कप खेलने की गुहार

कोहली की इस पारी ने टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की सोच बदल दी है। कुछ महीने पहले तक चर्चा यह थी कि विराट कोहली 2027 विश्व कप तक खुद को जबरन खींच रहे हैं। अब हालात उलट हैं। टीम को उनकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। बल्कि अब हालात ऐसे हैं कि भारत लगभग उनसे गुज़ारिश करता दिख रहा है कि वे कम-से-कम अगले साल तक टिके रहें। खेल में वक्त के साथ तस्वीर कितनी तेज़ी से बदलती है, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।