IND vs NZ Test Series 2024: भारत पर मंडरा रहा हार का खतरा, जानें कब कब न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में दी शिकस्त

IND vs NZ Head to Head in Test Series: टीम इंडिया अब तक न्यूजीलैंड के साथ 12 टेस्ट सीरीज अपने घर में खेल चुकी है और एक भी नहीं हारी है।

नई दिल्ली•Oct 25, 2024 / 05:31 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs NZ Head to Head in Test Series: बेंगलुरु में मिली शर्मनाक हार के बाद पुणे पंहुची भारतीय टीम की हालत ज्यादा बेहतर नहीं हुई और पहली पारी में न्यूजीलैंड को 59 पर ढेर करने के बाद खुद 156 रन पर ढेर हो गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 198 रन बना लिए हैं और कुल 301 रन की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे टेस्ट में भी भारत की स्थिति नाजुक है और पहली बार न्यूजीलैंड से वे अपने घर में सीरीज हार के कागार पर पहुंच गई है। चलिए जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए टेस्ट सीरीज का क्या रहा है परिणाम।

पहले दोनों टेस्ट में भारत का दिखा दबदबा दोनों टीमें पहली बार 1955-56 में आमने सामने हुई थीं, जहां 5 मैचों की सीरीज खेली गई। भारत ने उस सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। 10 साल बाद फिर दोनों टीमें आमने सामने हुईं और इस बार 4 मैचों की सीरीज को भारत ने 1-0 से जीता। 1967-68 में भारतीय टीम पहली बार न्यूजीलैंड दौरे पर गई और 4 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। 1980-81 में दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें कीवीयों ने पहली बार भारत को 1-0 से हराकर सीरीज अपने नाम किया। 1990 और 1998-99 वाली सीरीज भी ब्लैककैप्स ने जीता। 2003 में भारत को पहली बार न्यूजीलैंड ने सूपड़ा साफ किया और 2 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। 2013-14 और 2019-20 वाली सीरीज भी न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। हालांकि अब तक वह भारत में सीरीज जीतने में असफल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में भी उनका दबदबा रहा और भारत को हराकर विश्व चैंपियन बने। न्यूजीलैंड अब तक भारत को 14 बार टेस्ट सीरीज में हरा चुकी है लेकिन भारत में सीरीज जीतने में असफल रही है। 2024 में अब तक पहले टेस्ट में जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त हासिल कर चुकी न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में भी मजबूत स्थिति में है और भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है।