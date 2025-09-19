IND vs OMN: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 से बाहर

टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। हमने इस प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी नहीं की है और हम अपनी गहराई जानना चाहते हैं। सुपर 4 में जाने से पहले खेलने का समय मिलना ज़रूरी है। हम पहले दो मैचों में जो अच्छी आदतें अपना रहे हैं, उन्हें जारी रखना चाहते हैं। यह अच्छा लग रहा है और हमारे सलामी बल्लेबाज़ आगे इसका आकलन करेंगे।