IND vs OMN: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 से बाहर

India vs Oman: एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 19, 2025

India vs Oman
एशिया कप 2025 भारत बनाम ओमान (फोटो- IANS)

एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला आज खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग 11 से 2 खिलाड़ियों के बाहर होने की अपडेट दी है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है।

टीम इंडिया की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव।

ओमान की प्लेइंग इलेवन

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और जितेन रामानंदी।

टॉस हारने के बाद जतिंदर सिंह ने कहा, "मैं पहले बल्लेबाजी करना पसंद करता। हमारी टीम युवा है, उसे अभी ज़्यादा अनुभव नहीं मिला है, लेकिन इससे उन्हें यहाँ आकर खुद को परखने का अच्छा मौका मिलता है। भारत के साथ मैदान साझा करने और उनकी मानसिकता को समझने का यह एक शानदार मौका है। हमारी टीम में दो बदलाव हैं।

टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। हमने इस प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी नहीं की है और हम अपनी गहराई जानना चाहते हैं। सुपर 4 में जाने से पहले खेलने का समय मिलना ज़रूरी है। हम पहले दो मैचों में जो अच्छी आदतें अपना रहे हैं, उन्हें जारी रखना चाहते हैं। यह अच्छा लग रहा है और हमारे सलामी बल्लेबाज़ आगे इसका आकलन करेंगे।

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

19 Sept 2025 07:52 pm

Published on:

19 Sept 2025 07:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs OMN: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 से बाहर

