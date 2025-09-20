ICC ने फिर छिड़का पाकिस्तान के ‘जख्मों’ पर नमक, भारत-पाकिस्तान मैच पर लिया यह निर्णय

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप-स्टेज मुकाबले के दौरान हुए हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने ICC से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का अनुरोध किया था, और ग्रुप चरण के दौरान यूएई के खिलाफ खेल का बहिष्कार करने की धमकी भी दी थी। पीसीबी (PCB) के अनुरोध को आईसीसी (ICC) ने अस्वीकार कर दिया था और पाकिस्तानी टीम प्रबंधन के साथ बैठक के बाद पाइक्रॉफ्ट अपनी भूमिका में बने रहे। इतना ही नहीं, ग्रुप चरण में पाकिस्तान की टीम को यूएई के खिलाफ खेलना पड़ा था। आईसीसी ने पीसीबी के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि पाइक्रॉफ्ट ने खेल भावना का उल्लंघन किया है।