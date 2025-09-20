Patrika LogoSwitch to English

ICC ने फिर छिड़का पाकिस्तान के ‘जख्मों’ पर नमक, भारत-पाकिस्तान मैच पर लिया यह निर्णय

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच के लिए ICC ने जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी बनाए रखने का निर्णय लिया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 20, 2025

Salman Ali Agha and match referee Andy Pycroft
Salman Ali Agha and match referee Andy Pycroft (Photo Credit - IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें रविवार को सुपर-4 मुकाबले में भिड़ेंगी, हालांकि इस महत्वपूर्ण मैच से पहले ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और उनकी टीम के 'जख्मों पर नमक छिड़क' दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच के लिए ICC ने जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी बनाए रखने का निर्णय लिया है।

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप-स्टेज मुकाबले के दौरान हुए हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने ICC से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का अनुरोध किया था, और ग्रुप चरण के दौरान यूएई के खिलाफ खेल का बहिष्कार करने की धमकी भी दी थी। पीसीबी (PCB) के अनुरोध को आईसीसी (ICC) ने अस्वीकार कर दिया था और पाकिस्तानी टीम प्रबंधन के साथ बैठक के बाद पाइक्रॉफ्ट अपनी भूमिका में बने रहे। इतना ही नहीं, ग्रुप चरण में पाकिस्तान की टीम को यूएई के खिलाफ खेलना पड़ा था। आईसीसी ने पीसीबी के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि पाइक्रॉफ्ट ने खेल भावना का उल्लंघन किया है।

PCB का दावा किया था खारिज

एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टीम और कप्तान से माफी मांग ली है। हालांकि एक रिपोर्ट में उसके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया था और बताया गया था कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी, बल्कि यह बताया कि उन्होंने मैच की शुरुआत से पहले पाकिस्तान को हैंडशेक के संबंध में जानकारी क्यों दी?

पाकिस्तान को कड़ा संदेश

एशिया कप सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान मैच में जिम्ब्बावे के पूर्व क्रिकेटर एंडी पाइक्रॉफ्ट को बतौर मैच रेफरी जिम्मेदारी देना स्पष्ट तौर पर संकेत है कि ICC अपने रुख से किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहती है। यदि आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाती तो यह गलत मिसाल होती।

