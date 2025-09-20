Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप की टीम से बाहर होने पर यशस्वी जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी, चयनकर्ताओं को लेकर कही ये बात

Yashasvi Jaiswal on Team India Selectors: एशिया कप 2025 की टी20 टीम में न चुने जाने वाले टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 20, 2025

Yashasvi jaiswal
यशस्वी जायसवाल (फोटो- IANS)

एशिया कप 2025 के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान होना था तो यशस्वी जायसवाल टीम के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि चयनकर्ताओं ने आखिरी मौके पर चौकाया और उन्हें टीम से बाहर रखा। उनकी जगह शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया। टी20 वर्ल्डकप 2024 में जायसवाल भारतीय टीम का हिस्सा थे लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के होते हुए उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि एशिया कप की टीम में उनकी जगह पक्की मानी जा रही थी लेकिन वह नहीं चुने गए।

इसके बाद जायसवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। भारतीय टीम एशिया कप 2025 के सुपर 4 में जगह बना चुकी है। टीम ने अपने सभी मुकाबले जीते हैं। उन्होंने पहले मुकाबले में मेजबान यूएई को हराया तो दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को चारों खाने चित्त किया। इसके बाद आखिरी ग्रुप के मुकाबले में ओमान को मात दी। अब भारतीय टीम का सामना रविवार को सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से होगा। उससे पहले एशिया कप की टीम में न चुने जाने पर यशस्वी जायसवाल ने चुप्पी तोड़ी है।

'सब चयनकर्ताओं के हाथ में'

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में न चुने जाने पर यशस्वी जायसवाल ने कहा कि ये सब चयनकर्ताओं के हाथ में होता है। वे लोग टीम का कॉम्बिनेशनल देखते हैं। मैं अपना काम करता रहूंगा और मुझे पता है कि मेरा समय आएगा। जायसवाल ने भारत के लिए 23 टी20 मैच खेले हैं और 5 अर्धशतक और 1 शतक की बदौलत 723 रन बनाए हैं। उनका औसत 36 से भी ऊपर का रहा है, जो क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में शानदार माना जाता है।

भारतीय टीम ने अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिसमें से 1 बार टी20 फॉर्मेट और 7 बार वनडे फॉर्मेट का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम ने आखिरी टी20 फॉर्मेट का एशिया कप साल 2016 में जीता था, जो पहली बार आयोजित किया गया था। उसके बाद 2022 में फिर टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया और श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता।

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

20 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप की टीम से बाहर होने पर यशस्वी जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी, चयनकर्ताओं को लेकर कही ये बात

