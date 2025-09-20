एशिया कप की टीम से बाहर होने पर यशस्वी जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी, चयनकर्ताओं को लेकर कही ये बात

एशिया कप 2025 के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान होना था तो यशस्वी जायसवाल टीम के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि चयनकर्ताओं ने आखिरी मौके पर चौकाया और उन्हें टीम से बाहर रखा। उनकी जगह शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया। टी20 वर्ल्डकप 2024 में जायसवाल भारतीय टीम का हिस्सा थे लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के होते हुए उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि एशिया कप की टीम में उनकी जगह पक्की मानी जा रही थी लेकिन वह नहीं चुने गए।