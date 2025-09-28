IND vs PAK: कुलदीप की फिरकी के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, फाइनल में भारत को दिया आसान लक्ष्य

कुलदीप यादव, भारतीय स्पिनर (Photo Credit- BCCI)
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीता और पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साहिबजादा फरहान के अर्द्धशतक (57 रन, 38 गेंद) से पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है। पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई।
पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने अपनी टीम को धीमी, लेकिन शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 45 रन जोड़े और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ाया।
दोनों ने 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्द्धशतक था। फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए।
इन दोनों के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका। दोनों के आउट होते ही जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई।
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज जब क्रीज पर थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर 200 के करीब जा सकता है। लेकिन, भारतीय टीम की वापसी स्पिनरों ने जोरदार तरीके से कराई और विपक्षी टीम 150 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। इसकी शुरुआत वरुण चक्रवर्ती ने फरहान का विकेट लेकर की। इसके बाद लाइन लग गई।
पाकिस्तान की कमर एक बार फिर कुलदीप यादव ने तोड़ी। कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए।
भारतीय टीम इस मैच में हार्दिक पांड्या के बिना उतरी है। वह इंजरी की वजह से मैच से बाहर हैं। रिंकू सिंह को पहली बार प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है।
