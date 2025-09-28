IND vs PAK: कुलदीप की फिरकी के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, फाइनल में भारत को दिया आसान लक्ष्य

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीता और पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साहिबजादा फरहान के अर्द्धशतक (57 रन, 38 गेंद) से पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है। पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई।