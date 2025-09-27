पाकिस्तान के साथ काम करने वाले इस टीम इंडिया के कोच ने बताया क्या होगा, जब शाहीन-अभिषेक होंगे आमने सामने

दोनों देशों के बीच 14 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 मैच खेला गया था। वर्ल्ड कप का यह मैच टाई हुआ, जिसे बॉल आउट में टीम इंडिया ने जीता। इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उतरे, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने 25 दिसंबर 2012 को पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की। हालांकि, इसके बाद उसे लगातार चार मुकाबले गंवाने पड़े। साल 2021 से 2022 के बीच दोनों टीमें चार टी20 मुकाबले खेलीं, जिसमें 2-2 से बराबरी रही। अगर पिछले चार टी20 मुकाबलों को देखें, तो भारत ने सभी अपने नाम किए हैं। इनमें पिछले दो मैच एशिया कप 2025 में ही खेले गए।