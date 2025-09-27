Patrika LogoSwitch to English

पत्रिका स्पेशल

पाकिस्तान के साथ काम करने वाले इस टीम इंडिया के कोच ने बताया क्या होगा, जब शाहीन-अभिषेक होंगे आमने सामने

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच से पहले मॉर्ने मॉर्केल ने बताया कि शाहीन अफरीदी और अभिषेक शर्मा आमने सामने होंगे तो क्या होगा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 27, 2025

IND vs pAK
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा बेहद मजबूत है। आइए, इसे विस्तार से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें साल 2007 से अब तक कुल 15 टी20 मैच खेली हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैच जीते। इसके अलावा, एक टाई मुकाबला भी भारत के पक्ष में रहा।

2007 में दी पहली बार शिकस्त

दोनों देशों के बीच 14 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 मैच खेला गया था। वर्ल्ड कप का यह मैच टाई हुआ, जिसे बॉल आउट में टीम इंडिया ने जीता। इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उतरे, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने 25 दिसंबर 2012 को पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की। हालांकि, इसके बाद उसे लगातार चार मुकाबले गंवाने पड़े। साल 2021 से 2022 के बीच दोनों टीमें चार टी20 मुकाबले खेलीं, जिसमें 2-2 से बराबरी रही। अगर पिछले चार टी20 मुकाबलों को देखें, तो भारत ने सभी अपने नाम किए हैं। इनमें पिछले दो मैच एशिया कप 2025 में ही खेले गए।

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद 21 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' में 6 विकेट से हराया। टी20 इतिहास में पाकिस्तान की टीम भारत को सिर्फ दुबई और बेंगलुरु के मैदान पर ही हरा सकी है। भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने एशिया कप के इस संस्करण में अब तक सभी 6 मैच अपने नाम किए हैं। इसमें एक मकाबला सुपर ओवर में जीता गया। वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 6 में से जिन 2 मुकाबलों को गंवाया, वो दोनों ही मैच भारत के खिलाफ खेले गए थे।

इस संस्करण में भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और दोनों बार पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है। अब खिताबी मुकाबले से पहले टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्केल ने कहा कि शाहीन एक आक्रामक गेंदबाज है और अभिषेक भी पीछे नहीं हटेंगे। मॉर्केल को लगता है कि अब तक जब भी ये दोनों आमने-सामने आए हैं तो हम सभी क्रिकेट समर्थक और प्रशंसक अपनी सीटों से चिपके रहे हैं और यह खेल के लिए बहुत अच्छा है।

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान के साथ काम करने वाले इस टीम इंडिया के कोच ने बताया क्या होगा, जब शाहीन-अभिषेक होंगे आमने सामने

