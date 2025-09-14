IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत हारा टॉस, इन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में नहीं मिला मौका

एशिया कप 2025 का हाईवोल्टेज मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो चुका है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए हैं और अब टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करना होगा। सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें इससे पहले 13 बार टी20 फॉर्मेट में एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जहां पाकिस्तान की टीम आज तक सिर्फ 3 बार भारतीय टीम को हरा पाई है। इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। हालांकि हारने वाली टीम के पास आखिरी मैच जीतकर अगले दौर में पहुंचने का मौका होगा।