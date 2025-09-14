IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत हारा टॉस, इन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में नहीं मिला मौका

एशिया कप 2025 का हाईवोल्टेज मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो चुका है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए हैं और अब टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करना होगा। सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें इससे पहले 13 बार टी20 फॉर्मेट में एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जहां पाकिस्तान की टीम आज तक सिर्फ 3 बार भारतीय टीम को हरा पाई है। इस मैच को जीतने वाली टीम सुपर 4 में पहुंच जाएगी। हालांकि हारने वाली टीम के पास आखिरी मैच जीतकर अगले दौर में पहुंचने का मौका होगा।
इस मैच से भी जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह और हर्षित राणा जैसे स्टार खिलाड़ी बाहर बैठेंगे। सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ सेम टीम के साथ उतरे हैं, जो टीम यूएई के खिलाफ मैच में उतरी थी। पाकिस्तान ने भी कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब हारिस रऊफ भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।
साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।
भारत में एशिया कप 2025 के मुकाबलों में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के साथ फैनकोड और डीडी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता है। हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देखने के लिए आपको सोनी टेन 3 ट्यून इन करना होगा।