IND vs PAK: मैच हारने के बाद सलमान आगा ने क्यों नहीं दिया इंटरव्यू? कोच ने टीम इंडिया को ठहराया जिम्मेदार

IND vs PAK, Asia Cup 2025: देशभर में कई जगह विरोध के बावजूद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच की शुरुआत विवाद के साथ हुई और टॉस के समय सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने एक दूसरे हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच खत्म हुआ तो पूरी भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट स्टाफ से हाथ नहीं मिलाया। मालमा यहीं नहीं रूका, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में के दौरान सलमान आगा इंटरव्यू के लिए नहीं आए।