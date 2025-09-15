Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: मैच हारने के बाद सलमान आगा ने क्यों नहीं दिया इंटरव्यू? कोच ने टीम इंडिया को ठहराया जिम्मेदार

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए नहीं आए।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 15, 2025

Salman Agha ASIA CUP 2025
भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद वापस लौटते सलमान आगा (फोटो- IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: देशभर में कई जगह विरोध के बावजूद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच की शुरुआत विवाद के साथ हुई और टॉस के समय सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने एक दूसरे हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच खत्म हुआ तो पूरी भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट स्टाफ से हाथ नहीं मिलाया। मालमा यहीं नहीं रूका, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में के दौरान सलमान आगा इंटरव्यू के लिए नहीं आए।

टीम इंडिया के खिलाड़ियों का पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने का कारण पूरी दुनिया को पता था, लेकिन सलमान आगा के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब सलमान नहीं आए तो लगा कि टीम की बुरी तरह हार से वह निराश हैं। हालांकि टीम के हेड कोच माइक हेसन ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि इंडिया ने मैच के बाद ऐसा कुछ किया, जिसने सलमान आगा को सदमे में डाल दिया। यही वजह है कि सलमान आगा पोस्ट मैच के बाद इंटरव्यू के लिए नहीं आए।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया ने मैच के बाद किया ऐसा काम, सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान, अब शिकायत करने पहुंच गया ACC
क्रिकेट
India vs Pakistan Asia cup 2025

हेड कोच ने खोला राज़

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बस इस बात का असर है कि हम मैच के अंत में एक-दूसरे से बातचीत करने और हाथ मिलाने के लिए उत्सुक थे। काश ऐसा न होता। बस, यही इसका अंत है।" माइक हेसन ने बताया कि सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया था, जो सलमान आगा को बुरा लग गया था। यही वजह है कि वो पोस्ट मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान इंटरव्यू के लिए नहीं आए।

पाकिस्तान की राह हुई मुश्किल

दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 127 रन बना सकी। 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 16वें ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ सुपर 4 में एंट्री मार ली है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की राह मुश्किल हो गई है और वे आखिरी मुकाबला नहीं जीतते तो अगले दौर में पहुंचने का सपना अधूरा रह जाएगा।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

15 Sept 2025 04:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: मैच हारने के बाद सलमान आगा ने क्यों नहीं दिया इंटरव्यू? कोच ने टीम इंडिया को ठहराया जिम्मेदार

