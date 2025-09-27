अगर टीम इंडिया ने जीता एशिया कप, तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से लेगी ट्रॉफी?

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम की योजना है कि खिताब जीतने की स्थिति में कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से एसीसी को अवगत करा दिया गया है। देखना होगा कि यदि भारतीय टीम चैंपियन बनती है तो नकवी से खिताब न लेने का स्टैंड कायम रहता है, या इसमें बदलाव होगा। अगर नकवी खिताब नहीं देंगे, तो फिर किससे खिताब दिलवाया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब भारत के चैंपियन बनने के बाद ही मिलेंगे।