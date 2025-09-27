Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

अगर टीम इंडिया ने जीता एशिया कप, तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से लेगी ट्रॉफी?

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत किसी भी रूप में ऐसा कोई स्टेज शेयर नहीं करना चाहता। ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया अगर जीत जाती है तो एशिया कप की ट्रॉफी कौन देगा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 27, 2025

Team India
भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद के साथ ही इस मैच से जुड़ी एक और उत्सुकता है, जो खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में है। इस उत्सुकता का जवाब फाइनल के समापन के बाद ही मिलेगा।

तीसरी बार होंगी आमने सामने

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। 14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ऐसी पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम की योजना है कि खिताब जीतने की स्थिति में कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से एसीसी को अवगत करा दिया गया है। देखना होगा कि यदि भारतीय टीम चैंपियन बनती है तो नकवी से खिताब न लेने का स्टैंड कायम रहता है, या इसमें बदलाव होगा। अगर नकवी खिताब नहीं देंगे, तो फिर किससे खिताब दिलवाया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब भारत के चैंपियन बनने के बाद ही मिलेंगे।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत किसी भी रूप में ऐसा कोई स्टेज शेयर नहीं करना चाहता, जहां पाकिस्तान की उपस्थिति हो। खिताब लेना तो फिर बहुत दूर की बात है। दरअसल, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी हैं। इसी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद उनसे खिताब नहीं लेना चाहती।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपेंगे। एसीसी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में नकवी के हवाले से कहा गया, मैं एक शानदार फाइनल देखने के लिए उत्साहित हूं और कल विजेताओं को ट्रॉफी सौंपने के लिए उत्सुक हूं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

27 Sept 2025 10:17 pm

Published on:

27 Sept 2025 09:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अगर टीम इंडिया ने जीता एशिया कप, तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से लेगी ट्रॉफी?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.