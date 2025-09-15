IND vs PAK: जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा भुवनेश्वर कुमार का ये बड़ा रिकॉर्ड, अपने नाम की ये खास उपलब्धि

Jasprit Bumrah, India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का छठवां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। इस जीत के हीरो भारतीय गेंदबाज रहे। जिन्होंने जोरदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और 20 ओवर में मात्र 127 रन ही बनाने दिये।
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस मुक़ाबले में 28 रन देकर दो विकेट लिए। इसी के साथ उन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है। बुमराह के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 92 विकेट हो गए हैं। वे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भुवनेश्वर को पछाड़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं। भुवनेश्वर ने 87 मैचों में 90 विकेट लिए हैं। भुवी ने नवंबर 2022 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेला था।
99 - अर्शदीप सिंह
96 - युजवेंद्र चहल
95 - हार्दिक पंड्या
92 - जसप्रीत बुमराह
90 - भुवनेश्वर कुमार
76 - कुलदीप यादव
74 - अक्षर पटेल
72 - रविचंद्रन अश्विन
61 - रवि बिश्नोई
54 - रवींद्र जडेजा
अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टॉप पर हैं। अर्शदीप ने 63 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 18.30 कि औसत से 99 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों कि लिस्ट में 23वें नंबर पर हैं।
दूसरे नंबर पर स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम आता है। चहल ने 80 मैचों में 25.09 की औसत से 96 विकेट लिए हैं। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 116 मैचों में 26.62 की औसत से 95 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत के किसी भी गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट नहीं लिए हैं।