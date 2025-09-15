IND vs PAK: जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा भुवनेश्वर कुमार का ये बड़ा रिकॉर्ड, अपने नाम की ये खास उपलब्धि

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इस मुक़ाबले में 28 रन देकर दो विकेट लिए। इसी के साथ उन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है। बुमराह के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 92 विकेट हो गए हैं। वे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भुवनेश्वर को पछाड़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं। भुवनेश्वर ने 87 मैचों में 90 विकेट लिए हैं। भुवी ने नवंबर 2022 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेला था।