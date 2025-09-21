IND vs PAK: मैच से पहले ‘हैंडशेक’ को लेकर विवाद ज़ोरों पर, इस भारतीय दिग्गज गेंदबाज ने कहा – खेल भावना के…

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने आज कहा कि हाथ मिलाना या मैदान पर अन्य शिष्टाचार जैसे फैसले पूरी तरह से टीम का आंतरिक मामला है और समकालीन क्रिकेट में पाकिस्तान पर भारत की स्पष्ट बढ़त की व्यापक वास्तविकता को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुबई में चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले से पहले यहां पत्रकारों से बात करते हुए, प्रसाद ने हाथ मिलाने और मैदान पर इशारों को लेकर हाल ही में चल रही बहस पर बात की।
उन्होंने कहा, "कोई टीम हाथ मिलाना चाहती है या नहीं, यह पूरी तरह से उनका फैसला है। अगर कोई ईमानदारी से खेल रहा है, तो आप खेल भावना के अनुरूप खेलते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन ये आंतरिक फैसले हैं, और मैं बाहर से इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।"
प्रसाद ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते संदर्भ पर विचार किया और कहा कि इस तरह के इशारे, प्रतीकात्मक होते हुए भी, टीमों के बीच व्यापक मतभेदों की तुलना में मामूली हैं। उन्होंने कहा, "भारत अब बिल्कुल अलग स्तर पर है। दोनों टीमों के बीच पहले के मुकाबले अब बहुत बड़ा अंतर है।"
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय खिलाड़ी अब खेल के हर पहलू में पूरी स्पष्टता के साथ काम करते हैं। उन्होंने मौजूदा भारतीय टीम के आत्मविश्वास और तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा, "भारत के पास हर पहलू में स्पष्टता है - उनके मन में कोई संदेह नहीं है। भारत जरूर मैच जीतेगा।"
उन्होंने आगाह किया कि इशारों-इशारों या मामूली विवादों पर ज्यादा जोर देने से भारत की पेशेवरता और विश्व क्रिकेट में निरंतर प्रभुत्व से ध्यान भटक सकता है। प्रसाद के अनुसार, हालांकि खेल भावना को आचरण का मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन ध्यान प्रतीकात्मक हाथ मिलाने के बजाय प्रदर्शन और टीम की रणनीति पर होना चाहिए।
आज दुबई में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला है, प्रसाद की टिप्पणी टीम की आंतरिक गतिशीलता की याद दिलाती है जो ऐसे फैसलों को प्रभावित करती है, साथ ही अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी पर भारत की मौजूदा मजबूती का भी स्पष्ट संकेत देती है।