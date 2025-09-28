IND vs PAK Final: फाइनल से पहले टीम इंडिया को जोर का झटका, हार्दिक पंड्या प्लेइंग 11 से बाहर, इस धाकड़ बल्लेबाज की वापसी

टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है। रोशनी में विकेट और बेहतर हो जाता है। हम पहले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। ग्राउंड्समैन ने यहाँ विकेटों के साथ शानदार काम किया है। पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वह काफी अच्छा है। दुर्भाग्य से हार्दिक नहीं खेल पा रहे हैं।"