IND vs PAK Final: फाइनल से पहले टीम इंडिया को जोर का झटका, हार्दिक पंड्या प्लेइंग 11 से बाहर, इस धाकड़ बल्लेबाज की वापसी

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- ACC)
Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम में बड़ा बदलाव हुआ है और हार्दिक पंड्या की जगह रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों टीमें पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।
साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद।
टॉस हारने के बाद सलमान आगा ने कहा, "पहले बल्लेबाजी करके खुश हैं। हम बहुत उत्साहित हैं और इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई परफेक्ट मैच नहीं खेला है और उम्मीद है कि आज हम ऐसा ही खेलेंगे। टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।"
टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है। रोशनी में विकेट और बेहतर हो जाता है। हम पहले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। ग्राउंड्समैन ने यहाँ विकेटों के साथ शानदार काम किया है। पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वह काफी अच्छा है। दुर्भाग्य से हार्दिक नहीं खेल पा रहे हैं।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग