Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK Final: फाइनल से पहले टीम इंडिया को जोर का झटका, हार्दिक पंड्या प्लेइंग 11 से बाहर, इस धाकड़ बल्लेबाज की वापसी

Asia Cup 2025 Final, IND vs PAK: एशिया कप 2025 का फाइनल शुरू हो चुका है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

less than 1 minute read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 28, 2025

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- ACC)

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- ACC)

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम में बड़ा बदलाव हुआ है और हार्दिक पंड्या की जगह रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों टीमें पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद।

टॉस हारने के बाद सलमान आगा ने कहा, "पहले बल्लेबाजी करके खुश हैं। हम बहुत उत्साहित हैं और इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई परफेक्ट मैच नहीं खेला है और उम्मीद है कि आज हम ऐसा ही खेलेंगे। टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।"

टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है। रोशनी में विकेट और बेहतर हो जाता है। हम पहले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। ग्राउंड्समैन ने यहाँ विकेटों के साथ शानदार काम किया है। पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वह काफी अच्छा है। दुर्भाग्य से हार्दिक नहीं खेल पा रहे हैं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 07:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK Final: फाइनल से पहले टीम इंडिया को जोर का झटका, हार्दिक पंड्या प्लेइंग 11 से बाहर, इस धाकड़ बल्लेबाज की वापसी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुआ यह धाकड़ खिलाड़ी

Jaker Ali
क्रिकेट

अध्यक्ष बनते ही मिथुन मन्हास ने किया ऐलान, अपनी जिम्मेदारी और BCCI को लेकर कही ये बात

Mithun Manhas
क्रिकेट

BCCI की इंसेंटिव स्‍कीम से घरेलू क्रिकेटर होंगे मालामाल, अब एक सीजन में ही बन जाएंगे करोड़पति

harbhajan singh
क्रिकेट

तुक्के में जीत जाए तो अलग बात लेकिन पाकिस्तान की हालत नहीं कि अभी टीम इंडिया को हरा दे

IND vs PAK
क्रिकेट

भारतीय सिलेक्शन कमिटी में बड़ा बदलाव, अब टीम चुनने में ये 2 पूर्व खिलाड़ी निभाएंगे अहम भूमिका

Pragyan Ojha
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.