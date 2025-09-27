IND vs PAK Final: उसे बाहर बैठा दो..भारत से भिड़ंत से पहले अपने ही खिलाड़ी पर भड़के पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर वकार यूनिस

हालाकि भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबले से पहले पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेटर्स के खराब प्रदर्शन के लिए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इनमें 23 वर्षीय पाकिस्तान क्रिकेटर सैम अयूब प्रमुख हैं, जिनकी वकार यूनिस ने जमकर खिंचाई की है। सैम अयूब ने यूएई में एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से कुल 6 मैच खेले और कुल 23 रन बनाए। इतना ही नहीं वह चार बार तो खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर वकार यूनिस एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते। इसलिए उन्होंने सैम अयूब को टीम से बाहर किए जाने की जोरदार वकालत की।