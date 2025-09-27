Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK Final: उसे बाहर बैठा दो..भारत से भिड़ंत से पहले अपने ही खिलाड़ी पर भड़के पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर वकार यूनिस

IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 27, 2025

Pakistan Cricket Team
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 सितंबर को खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट में अब तक अजेय भारतीय टीम ने पिछले दो मुकाबलों में भले ही पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी हो, लेकिन खिताब मुकाबले में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी विरोधी टीम को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।

हालाकि भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबले से पहले पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेटर्स के खराब प्रदर्शन के लिए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इनमें 23 वर्षीय पाकिस्तान क्रिकेटर सैम अयूब प्रमुख हैं, जिनकी वकार यूनिस ने जमकर खिंचाई की है। सैम अयूब ने यूएई में एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से कुल 6 मैच खेले और कुल 23 रन बनाए। इतना ही नहीं वह चार बार तो खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर वकार यूनिस एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते। इसलिए उन्होंने सैम अयूब को टीम से बाहर किए जाने की जोरदार वकालत की।

53 वर्षीय पूर्व पाकिस्तान तेज गेंदबाज ने कहा, ''देखिए, दूसरी बार डक आउट होने पर मैंने उन्हें बेंच पर बैठाने को कहा था। ऐसा नहीं है कि वह प्रतिभाशाली नहीं है, वह बहुत बहुत ही प्रतिभासंपन्न है। मेरे विचार से वह पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य हैं। लेकिन कभी-कभी जब चीजें आपके लिए सही नहीं हो रही होती हैं, तो आप बस शेल में धंसते रहते हैं, नीचे और नीचे जाते रहते हैं, और यहां उसके साथ यही हो रहा है।''

सैम अयूब ने भले ही बल्ले से पाकिस्तान के लिए कोई खास योगदान नहीं दिया हो, लेकिन उन्होंने गेंद से कुछ विकेट जरूर चटकाए हैं और टीम में अपना स्थान बचाए रखने में सफल रहे हैं। फिलहाल वकार यूनिस चाहते हैं कि सैम अयूब की बल्लेबाजी को देखते हुए टीम प्रबंधन की ओर से कड़ा फैसला लिया जाना चाहिए, विशेषकर भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले को देखते हुए उन्हें बेंच पर बैठाया जाना चाहिए।

वकार यूनिस ने कहा, पाकिस्तान उन्हें इसलिए खिलाना चाहता है कि क्योंकि वह बॉलिंग भी कर लेते हैं। पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग की नहीं बल्कि बल्लेबाजी की चिंता करनी चाहिए। इस वक्त वह रन नहीं बना रहा। उसे अपने गेम में और मेहनत करनी होगी और रन बनाने होंगे।

27 Sept 2025 04:33 pm

IND vs PAK Final: उसे बाहर बैठा दो..भारत से भिड़ंत से पहले अपने ही खिलाड़ी पर भड़के पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर वकार यूनिस

